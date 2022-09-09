Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью

Летом 2020 года назначение Мирчи Луческу главным тренером «Динамо» стало, очевидно, наиболее удачным кадровым решением президента клуба Игоря Суркиса за последние как минимум 5-10 лет. «Бело-синие» остро нуждались во встряске, принести которую мог бы только серьезный наставник «со стороны». Истории с «динамовскими сердцами» привели к тому, что «Шахтер» четыре года кряду (три – с Паулу Фонсекой и один – с Луишем Каштру) без особых проблем брал «золото» национального чемпионата, заставляя своего принципиального оппонента довольствоваться отнюдь не престижным как для киевлян «серебром».

С Луческу «Динамо» сразу же показало результат, став чемпионом в дебютном сезоне для румынского специалиста. Более того, даже в УПЛ-2021/22, розыгрыш которой так и не был завершен из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, киевская команда смотрелась как минимум не хуже «Шахтера», вбухавшего огромные средства в обновление команды за счет приглашения ряда серьезных футболистов, а также итальянского тактического гика Роберто Де Дзерби. Если бы тот розыгрыш по весне удалось бы доиграть, то кто знает, смог бы молодой коуч «горняков» обойти матерого оппонента Луческу…

Перед началом сезона-2022/23 именно «Динамо», подвергнувшееся минимальным кадровым пертурбациям, во главе с Мирчей Луческу называлось всеми без исключения футбольными специалистами серьезного уровня главным фаворитом в УПЛ. Однако уже на старте киевляне продемонстрировали серьезную «пробуксовку», когда в двух матчах не смогли добыть ни одного очка… Да, в соперниках у «бело-синих» были «Днепр-1» и «Заря» - команды очень хорошего уровня по меркам украинского футбола, но нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что «Динамо» проиграло последние пять, а если брать во внимание исключительно основное время, то и шесть поединков кряду!.. Когда такое еще было в истории «бело-синих» и было ли вообще – это вопрос, требующий углубленного погружения в статистику и историю, но не дающий никакой пользы с точки зрения причинно-следственных связей.

Именно поэтому куда большее внимание стоит уделить последним словам и поведению Мирчи Луческу. Например, после поражения от «Фенербахче» (1:2) в первом туре групповой стадии Лиги Европы румынский наставник заявил, что не хочет анализировать игру, так как увидел на поле не футбол, а корриду. Чуть раньше, после сокрушительного и сенсационного поражения от «Днепра-1» (0:3), Луческу и вовсе в сердцах заявил, что та игра может оказаться для него последней в качестве коуча киевлян…

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Впоследствии Мирча признал, что после проигрыша «днепрянам» подвергся эмоциям, сказав нечто не совсем обдуманное. Не исключено, что через пару недель и по поводу послематчевых высказываний в Турции румын сочтет за необходимое высказать определенные уточнения. Ведь само «Динамо» в стартовые 15 минут против «Фенербахче» на выезде установило очень серьезную планку по нарушениям правил. Статистика этого временного отрезка по указанному компоненту красноречива – 7:3 в «пользу» украинской команды, и эти «правила игры» попросту были приняты турками, которые, к тому же, очень хотели поквитаться с «Динамо» за вылет из квалификации Лиги чемпионов…

По факту прямо сейчас мы видим, как Мирча Луческу, который был и все еще остается главным козырем «Динамо», превращается едва ли не в ключевую слабость киевлян. Все потому, что румын, вероятно, пока не может должным образом справиться со всеми сложностями, выпавшими на долю его клуба в частности, и всего украинского футбола в целом. И это вовсе не догадки или наговоры. Давайте просто заглянем в недалекое прошлое, чтобы понять – нечто подобное в карьере Мирчи уже было, и завершилось оно вовсе не радужно с точки зрения результатов работы специалиста…

Итак, летом 2016 года донецкий «Шахтер» после 12 лет сотрудничества объявил об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера команды. Это решение было крайне непростым для собственника «горняков» Рината Ахметова, успевшего, что называется, всей душой «прикипеть» к румынскому тренеру, с которым его связывали очень теплые личные отношения. Но менеджмент «Шахтера» подошел к вопросу целесообразности расставания с Луческу очень взвешенно. До этого в течение двух лет «горняки» неизменно проигрывали чемпионство «Динамо», хотя начиная с 2009 года пять лет кряду были лучшей командой Украины.

Что изменилось для Луческу в «Шахтере» тогда? Прежде всего, это условия. Из-за войны на Донбассе «горняки» были вынуждены начать скитаться по Украине в поисках постоянного места дислокации. Таковым выступил и Львов, и Харьков, и Киев… Мирча, которому было уже под семьдесят, просто не выдержал такого ритма. Он хотел спокойно, монотонно и целенаправленно готовить свою команду к футбольным матчам, а не решать кучу второстепенных задач и проблем, имеющим непосредственно к игре минимум отношения. Постоянные перелеты, переезды, смены обстановки давили психологически не только на игрока, но и на тренера, который попросту не смог со всем этим справиться.

Прощаясь с Луческу, Ринат Ахметов недвусмысленно дал понять, что румынский коуч, с точки зрения менеджмента донецкого клуба, выжал из себя абсолютно все. Президент «горняков» заявил – Луческу нужны новые вызовы, а «Шахтер» нуждается в свежей крови. Остальные сантименты не имели ровным счетом никакого значения и были нужны исключительно для правильной «картинки» оформления цивилизованного расставания сторон после столь длительного сотрудничества.

О том, что ключевой причиной ухода Луческу из «Шахтера» стали именно изменившиеся из-за войны условия клубного быта, заявил и агент румынского тренера Аркадий Запорожану.

«Почему Луческу ушел из «Шахтера»? Из-за ситуации в Украине. Из-за кочующего в последние два года образа жизни «горняков». Возникли трудности с привлечением новых игроков для выполнения высоких турнирных задач», - отметил Запорожану.

В «Динамо» Луческу изначально получил то, что ранее имел для успеха в Донецке – возможность наладить четкую клубную вертикаль, работающую на благо первой команды. Под рукой у румына были и своя тренировочная база, и множество полей, и академия, где можно было подыскивать столь необходимое в сложных экономических реалиях пополнение для первой команды. В конце концов, домашние матчи «Динамо» могло проводить в Киеве, причем как в рамках УПЛ, так и в рамках еврокубков.

Многое из этого оказалось недоступным для Мирчи после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Домашние матчи в еврокубках стали для «Динамо» таковыми лишь номинально… В родной УПЛ также пришлось (матч 2-го тура с «Днепром-1» состоялся во Львове) и еще наверняка придется проводить игры вовсе не на своем поле в Киеве, а где-то поближе к границе с Польшей – исключительно в угоду логистике.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу и его штаб

Логично, что все это не только привело к слухам о сложной психологической обстановке внутри команды, но и к определенному эффекту дежавю для самого Мирчи Луческу. После ухода из «Шахтера» ему пришлось крайне несладко, и в плане карьеры наладить дела румын сумел лишь с возвращением в Украину, когда сенсационно для многих принял «Динамо». Но сейчас Мирче опять предстоит справляться с теми же проблемами, которые когда-то доконали его невероятно успешный донецкий этап. Даже хуже – если в 2014-2016 годах речь шла о многочисленных перелетах, то сейчас в силу обстоятельств внутри Украины речь может идти исключительно об автобусных переездах. Насколько велика разница между этими видами перемещений, пожалуй, вряд ли стоит говорить дополнительно…

Единственное, что сейчас делает для Луческу переживаемый этап более, если так можно сказать, светлым – это постоянный контакт с президентом клуба. В «Шахтере» Мирча после вынужденного отъезда из Донецка был лишен столь привычных для него регулярных контактов с Ринатом Ахметовым, о чем он и сам признавался публично. В «Динамо» Игорь Суркис практически постоянно на связи с Луческу, что хоть как-то способствует налаживанию хотя бы видимости прежнего благополучия…

В конце июля Мирче Луческу исполнилось 77 лет. Глядя на него, можно смело утверждать, что эта солидная отметка – лишь цифра в паспорте, потому как румын все еще сохраняет невероятную тягу к работе в профессиональном футболе. С другой стороны, физиологически человеку с каждым годом жизни необходимо все больше и больше времени для восстановления – физического, психологического, душевного… Если бы не война, нет сомнений, что Луческу без проблем смог бы отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2024 года, и принести еще очень много пользы и титулов «Динамо». Что будет сейчас? Сказать сложно, хотя именно «Динамо», несмотря на неудачный старт, остается безоговорочным фаворитом на чемпионство в УПЛ. Важно только, чтобы козырь оставался таковым до финала игры…