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  4. Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Лига наций
09 сентября 2022, 17:39 | Обновлено 09 сентября 2022, 17:47
1132
0

Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко

Изменения в заявке перед Лигой наций

09 сентября 2022, 17:39 | Обновлено 09 сентября 2022, 17:47
1132
0
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
uaf.ua. Анатолий Трубин

Наставник сборной Украины Александр Петраков довызвал в сборную Украины вратарей Анатолия Трубина («Шахтер») и Евгения Волынца («Колос»), а также из резервного списка дозаявил хавбека «Бордо» Даниила Игнатенко.

Петраков вынужден заменить вратаря Георгия Бущана и хавбека Николая Шапаренко, которые получили травмы в матче «Динамо» в Лиге Европы против «Фенербахче» и в сентябре не помогут сборной.

Для Волынца это дебютный вызов в сборную, а Трубина вызвали из состава Украины U-21.

Сборная Украины в сентябре дважды сыграет против Шотландии и сразится с Арменией в рамках заключительных матчей Лиги наций.

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сборная Украины по футболу Евгений Волынец Анатолий Трубин Даниил Игнатенко Лига наций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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