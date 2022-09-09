Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко

Наставник сборной Украины Александр Петраков довызвал в сборную Украины вратарей Анатолия Трубина («Шахтер») и Евгения Волынца («Колос»), а также из резервного списка дозаявил хавбека «Бордо» Даниила Игнатенко.

Петраков вынужден заменить вратаря Георгия Бущана и хавбека Николая Шапаренко, которые получили травмы в матче «Динамо» в Лиге Европы против «Фенербахче» и в сентябре не помогут сборной.

Для Волынца это дебютный вызов в сборную, а Трубина вызвали из состава Украины U-21.

Сборная Украины в сентябре дважды сыграет против Шотландии и сразится с Арменией в рамках заключительных матчей Лиги наций.