Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Изменения в заявке перед Лигой наций
Наставник сборной Украины Александр Петраков довызвал в сборную Украины вратарей Анатолия Трубина («Шахтер») и Евгения Волынца («Колос»), а также из резервного списка дозаявил хавбека «Бордо» Даниила Игнатенко.
Петраков вынужден заменить вратаря Георгия Бущана и хавбека Николая Шапаренко, которые получили травмы в матче «Динамо» в Лиге Европы против «Фенербахче» и в сентябре не помогут сборной.
Для Волынца это дебютный вызов в сборную, а Трубина вызвали из состава Украины U-21.
Сборная Украины в сентябре дважды сыграет против Шотландии и сразится с Арменией в рамках заключительных матчей Лиги наций.
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