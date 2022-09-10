Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022

9 сентября состоялись мужские полуфиналы на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором полуфинале сражались испанец Карлос Алькарас (ATP 4) и американец Фрэнсис Тиафо (ATP 26).

Алькарас выиграл 5-сетовую дуэль, которая длилась 4 часа 22 минуты (!), и вышел в финал US Open.

US Open 2022. Мужчины. Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания) [3] – Фрэнсис Тиафо (США) [22] – 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3

В финале 11 сентября Карлос Алькарас сыграет с Каспером Руудом из Норвегии (ATP 7), который победил Карена Хачанова (ATP 31).