Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Карлос Алькарас победил Фрэнсиса Тиафо и в финале сыграет с Каспером Руудом
9 сентября состоялись мужские полуфиналы на Открытом чемпионате США по теннису.
Во втором полуфинале сражались испанец Карлос Алькарас (ATP 4) и американец Фрэнсис Тиафо (ATP 26).
Алькарас выиграл 5-сетовую дуэль, которая длилась 4 часа 22 минуты (!), и вышел в финал US Open.
US Open 2022. Мужчины. Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания) [3] – Фрэнсис Тиафо (США) [22] – 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
В финале 11 сентября Карлос Алькарас сыграет с Каспером Руудом из Норвегии (ATP 7), который победил Карена Хачанова (ATP 31).
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