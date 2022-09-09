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Лига чемпионов
09 сентября 2022, 07:50 | Обновлено 09 сентября 2022, 08:08
1551
1

Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет

«Шахтер» одержал победу, а «Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик очков не набрали

09 сентября 2022, 07:50 | Обновлено 09 сентября 2022, 08:08
1551
1
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
ФК Динамо Киев

Три украинские команды сыграли матчи 1-го тура еврокубков в мид-уик, и в таблице коэффициентов УЕФА произошли некоторые изменения.

Во вторник, 6 сентября, «Шахтер» в Лиге чемпионов нанес поражение немецкому «РБ Лейпциг» (4:1), и это единственное светлое пятно на текущей неделе.

А вот в четверг, 8 сентября, два украинских клуба сыграли неудачно. На старте Лиге Европы столичное «Динамо» на выезде уступило турецкому «Фенербахче» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время. А «Днепр-1» потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаар (0:1) в Лиге конференций.

Таким образом, Украина прибавила к рейтингу 0.400 балла за счет успеха «горняков» (2 очка за победу, деленные на 5 клубов). Сезонный набор составляет 2.300, и это лишь 34-е место в текущей еврокампании.

Если изучать 5-летний рейтинг, который примет завершенный вид будущей весной, то Украина остается на 14-м месте (26.100 балла), не сумев достать на этой неделе дисквалифицированную рф. Этот вопрос отложен до следующего тура: любое набранное очко будет означать подъем на одну позицию.

Что касается конкурентов, то интересно, что Бельгия догнала Австрию в борьбе за 9-ю позицию. Набор за неделю у соседей вне топ-10 составил:

  • Сербия: +0.250 (два клуба в игре)
  • Норвегия: +0.500 (два клуба)
  • Чехия: +0.500 (три клуба)
  • Швейцария: +0.500 (два клуба)

И если Сербия впереди на приличной дистанции, то с тремя остальными федерациями вполне можно бороться, так как все находятся в интервале одного балла.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Источник Sport.ua
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alekos59
Автор,  ти ж обiцяв що ми швидко наздоженемо та переженемо отморожених норгiв ??? Ну i де ??? Виявляеться, що нас обiгнали серби, чехи та швейцари. А тюркi дихають в спину !!! То такой же експёрд як Циганик  !!! Та головне, що нiхто не думает вибачатися за провальнi iгри та прогнози!!! Ми тут пiд бомбами, хлопцi гинуть на фронтi, а Луческу переживае що мажори 2 мiсяцi не бачили сiмей. Брехня, вони всi в Европi, Монако, Стамбул, Кошице и т.д. баскетболiсти та волейболiсти, легкоатлети, плавцi,  всi  борються! Лише футбулери позорники як з гуся вода! Для цього iх выпустили за кордон ??? А, ще й бiатлонiсти - повна задниця!!! Якийс експёрд шаховець обiцяв першу строчку залiку,  ГИ ГИ ГИ !
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