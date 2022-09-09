Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
«Шахтер» одержал победу, а «Динамо» и «Днепр-1» в мид-уик очков не набрали
Три украинские команды сыграли матчи 1-го тура еврокубков в мид-уик, и в таблице коэффициентов УЕФА произошли некоторые изменения.
Во вторник, 6 сентября, «Шахтер» в Лиге чемпионов нанес поражение немецкому «РБ Лейпциг» (4:1), и это единственное светлое пятно на текущей неделе.
А вот в четверг, 8 сентября, два украинских клуба сыграли неудачно. На старте Лиге Европы столичное «Динамо» на выезде уступило турецкому «Фенербахче» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время. А «Днепр-1» потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаар (0:1) в Лиге конференций.
Таким образом, Украина прибавила к рейтингу 0.400 балла за счет успеха «горняков» (2 очка за победу, деленные на 5 клубов). Сезонный набор составляет 2.300, и это лишь 34-е место в текущей еврокампании.
Если изучать 5-летний рейтинг, который примет завершенный вид будущей весной, то Украина остается на 14-м месте (26.100 балла), не сумев достать на этой неделе дисквалифицированную рф. Этот вопрос отложен до следующего тура: любое набранное очко будет означать подъем на одну позицию.
Что касается конкурентов, то интересно, что Бельгия догнала Австрию в борьбе за 9-ю позицию. Набор за неделю у соседей вне топ-10 составил:
- Сербия: +0.250 (два клуба в игре)
- Норвегия: +0.500 (два клуба)
- Чехия: +0.500 (три клуба)
- Швейцария: +0.500 (два клуба)
И если Сербия впереди на приличной дистанции, то с тремя остальными федерациями вполне можно бороться, так как все находятся в интервале одного балла.
Таблица коэффициентов УЕФА 2023
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 8 сентября на Sport.ua
Юрий Свиридов – о поправках к Закону «О физической культуре и спорте»