Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет

Три украинские команды сыграли матчи 1-го тура еврокубков в мид-уик, и в таблице коэффициентов УЕФА произошли некоторые изменения.

Во вторник, 6 сентября, «Шахтер» в Лиге чемпионов нанес поражение немецкому «РБ Лейпциг» (4:1), и это единственное светлое пятно на текущей неделе.

А вот в четверг, 8 сентября, два украинских клуба сыграли неудачно. На старте Лиге Европы столичное «Динамо» на выезде уступило турецкому «Фенербахче» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время. А «Днепр-1» потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаар (0:1) в Лиге конференций.

Таким образом, Украина прибавила к рейтингу 0.400 балла за счет успеха «горняков» (2 очка за победу, деленные на 5 клубов). Сезонный набор составляет 2.300, и это лишь 34-е место в текущей еврокампании.

Если изучать 5-летний рейтинг, который примет завершенный вид будущей весной, то Украина остается на 14-м месте (26.100 балла), не сумев достать на этой неделе дисквалифицированную рф. Этот вопрос отложен до следующего тура: любое набранное очко будет означать подъем на одну позицию.

Что касается конкурентов, то интересно, что Бельгия догнала Австрию в борьбе за 9-ю позицию. Набор за неделю у соседей вне топ-10 составил:

Сербия: +0.250 (два клуба в игре)

Норвегия: +0.500 (два клуба)

Чехия: +0.500 (три клуба)

Швейцария: +0.500 (два клуба)

И если Сербия впереди на приличной дистанции, то с тремя остальными федерациями вполне можно бороться, так как все находятся в интервале одного балла.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)