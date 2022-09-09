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Лига конференций
09 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 01:11
183
0

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Вест Хэм победил в память о Королеве

8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций

09 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 01:11
183
0
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Вест Хэм победил в память о Королеве
Getty Images/Global Images Ukraine

​8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

Домашнюю победу одержал «Вест Хэм» над румынским ФКСБ (бывший Стяуа) со счетом 3:1. Английский клуб посвятил победу Королеве Елизавете II, которая умерла в этот день на 96-м году жизни.

Итальянская «Фиорентина» неожиданно не сумела дома справиться с латвийским РФШ (1:1).

Лига Европы. 1-й тур. 8 сентября

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Источник Sport.ua
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