Лига конференций09 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 01:11
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Итоги 1-го тура Лиги конференций. Вест Хэм победил в память о Королеве
8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций
09 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 01:11
183
0
8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.
Домашнюю победу одержал «Вест Хэм» над румынским ФКСБ (бывший Стяуа) со счетом 3:1. Английский клуб посвятил победу Королеве Елизавете II, которая умерла в этот день на 96-м году жизни.
Итальянская «Фиорентина» неожиданно не сумела дома справиться с латвийским РФШ (1:1).
Лига Европы. 1-й тур. 8 сентября
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