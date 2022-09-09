Итоги 1-го тура Лиги Европы. Ассист Коваля, фиаско Ромы и Ман Юнайтед

8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.

Киевское «Динамо» проиграло на выезде турецкому «Фенербахче» (1:2), пропустив решающий гол в концовке матча.

Итальянская Рома под руководством Жозе Моуриньо потерпела поражение в гостях от болгарского «Лудогорца» (1:2).

Манчестер Юнайтед дома проиграл Реалу Сосьедад (0:1), при этом Криштиану Роналду дебютировал в Лиге Европы.

Украинский голкипер Максим Коваль сделал ассист за молдовский «Шериф» в гостевом матче против кипрской «Омонии» (3:0).

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Лига Европы. 1-й тур. 8 сентября