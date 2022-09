Несите следующего. Рафаэль Надаль идет за титулом на US Open

В 1/16 финала US Open Рафаэль Надаль (Испания, ATP 2) в трех сетах уверенно обыграл Ришара Гаске (Франция, ATP 3) за 2 часа и 17 минут.

US Open. 1/16 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – 6:0, 6:1, 7:5

Эта победа стала 18-й для Надаля в личных встреча против Гаске. Француз не может взять даже сет у легендарного испанца на протяжении 14 лет.

Отметим, что для Надаль выиграл 21-й матч подряд на Grand Slam. В этом году Рафа выиграл Australian Open, Ролан Гаррос и дошел до полуфинала Уимблдона, где снялся с матча против Ника Кирьоса из-за проблем с мышцами живота.

Далее в 1/8 финала испанца уже ждет Фрэнсис Тиафо (США, ATP 26). Матч состоится 5 августа не ранее 18:00 по Киеву.

