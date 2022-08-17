Испания17 августа 2022, 21:25 | Обновлено 17 августа 2022, 21:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Севилья усилилась защитником из Баварии
Танги Ньянзу Куасси подписал контракт со сроком действия до 2027 года
17 августа 2022, 21:25 | Обновлено 17 августа 2022, 21:32
1404
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Испанская «Севилья» объявила, что подписан контракт с защитником Танги Ньянзу Куасси, который играл за «Баварию».
Контракт 20-летнего французского футболиста будет действовать до 2027 года.
Сумма трансфера составила 16 млн евро + бонусами возможны еще 4 млн евро.
В минувшем сезоне Ньянзу сыграл 22 матча и забил 1 гол за «Баварию».
Bienvenue, Tanguy! 👋 pic.twitter.com/dXJnc8sfcF— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 17, 2022
🚨 Tanguy Nianzou has joined the club from @FCBayernEN! 🙌— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 17, 2022
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