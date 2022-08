ОФИЦИАЛЬНО. Севилья усилилась защитником из Баварии

Испанская «Севилья» объявила, что подписан контракт с защитником Танги Ньянзу Куасси, который играл за «Баварию».

Контракт 20-летнего французского футболиста будет действовать до 2027 года.

Сумма трансфера составила 16 млн евро + бонусами возможны еще 4 млн евро.

В минувшем сезоне Ньянзу сыграл 22 матча и забил 1 гол за «Баварию».

🚨 Tanguy Nianzou has joined the club from @FCBayernEN! 🙌