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Испания
17 августа 2022, 21:25 | Обновлено 17 августа 2022, 21:32
1404
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья усилилась защитником из Баварии

Танги Ньянзу Куасси подписал контракт со сроком действия до 2027 года

17 августа 2022, 21:25 | Обновлено 17 августа 2022, 21:32
1404
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья усилилась защитником из Баварии
ФК Севилья. Танги Ньянзу Куасси

Испанская «Севилья» объявила, что подписан контракт с защитником  Танги Ньянзу Куасси, который играл за «Баварию».

Контракт 20-летнего французского футболиста будет действовать до 2027 года.

Сумма трансфера составила 16 млн евро + бонусами возможны еще 4 млн евро.

В минувшем сезоне Ньянзу сыграл 22 матча и забил 1 гол за «Баварию».

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Источник Sport.ua
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