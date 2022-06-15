Ничья сборной Украины, травма Малиновского, жеребьевки еврокубков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 июня.

1A. Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией

Команда Александра Петракова не сумела снова обыграть ирландцев

1B. Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

1C. Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой

Турнир Лиги наций по календарю будет доигран в сентябре

2A. ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью с Ирландией

2B. Малиновский получил травму в матче сборной Украины

Хавбек отыграл 25 минут

3A. Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию

Веселые результаты в Лиге наций

3B. Нидерланды драматично обыграли Уэльс, победа Бельгии над Польшей

В группе Лиги наций уверенно лидируют Нидерланды

4A. Соперники для Зубкова и Пластуна. Результаты жеребьевки Q1 Лиги чемпионов

14 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го раунда отбора ЛЧ

4B. Начало евросезона. Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги конференций

14 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го раунда отбора ЛК

5. Ювентус предложил за полузащитника Шахтера 10 миллионов евро

Давид Нерес был куплен «горняками» в начале нынешнего года

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал Дарвина Нуньеса за рекордные 85 млн

Уже экс-партнер Романа Яремчука пошел на повышение

7. Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт

Легенда украинского футбола запустил важную инициативу

8. Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме

Даяна стартовала с победы на травяном турнире в Великобритании

9. Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»

Александр Павленко – о войне и решении не возвращаться в россию

10. Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить

Парижан не устраивает работа Маурисио Почеттино