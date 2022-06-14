Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Даяна стартовала с победы на травяном турнире в Великобритании
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) с победы начала выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом круге основы украинка переиграла Магду Линетт из Польши (№65 WTA).
Бирмингем. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:3
Это была третья встреча теннисисток, украинка все выиграла.
Даяна в третий раз выступает на соревнованиях в Бирмингеме и впервые выиграла тут матч. В 2017-м она проиграла на старте квалификации, в 2019-м – в первом круге основы.
Далее по сетке Алена Остапенко (№16 WTA) или Ребекка Марино (№107 WTA).
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