Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) с победы начала выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка переиграла Магду Линетт из Польши (№65 WTA).

Бирмингем. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка все выиграла.

Даяна в третий раз выступает на соревнованиях в Бирмингеме и впервые выиграла тут матч. В 2017-м она проиграла на старте квалификации, в 2019-м – в первом круге основы.

Далее по сетке Алена Остапенко (№16 WTA) или Ребекка Марино (№107 WTA).