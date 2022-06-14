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  4. Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
WTA
14 июня 2022, 14:26 | Обновлено 14 июня 2022, 14:30
824
2

Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме

Даяна стартовала с победы на травяном турнире в Великобритании

14 июня 2022, 14:26 | Обновлено 14 июня 2022, 14:30
824
2
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) с победы начала выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге основы украинка переиграла Магду Линетт из Польши (№65 WTA).

Бирмингем. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:3

Это была третья встреча теннисисток, украинка все выиграла.

Даяна в третий раз выступает на соревнованиях в Бирмингеме и впервые выиграла тут матч. В 2017-м она проиграла на старте квалификации, в 2019-м – в первом круге основы.

Далее по сетке Алена Остапенко (№16 WTA) или Ребекка Марино (№107 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Фух, наконец-то! Если ещё Остапенко выиграет, вообще крутой матч бы получился. Обе играют самим собой
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+1
Володимир Коваленко
 Нарешті щось !
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0
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