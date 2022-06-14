Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить

В последние несколько дней одним из главных футбольных ньюсмейкеров континента является «Пари Сен-Жермен», а точнее – его боссы, которые задумали существенные перемены на тренерском мостике команды. Согласно информации из СМИ, парижане в ближайшее время отправят в отставку Маурисио Почеттино, а на его место назначат другого специалиста. Выбор № 1 – это, безусловно, легенда французского футбола современности Зинедин Зидан.

Только вот удастся ли ПСЖ уговорить великого Зизу?

Зидан уже отказывал катарцам… Впрочем, как и отвечал согласием

Вопрос взаимоотношений Зинедина Зидана и властей Катара тянется достаточно длительный отрезок времени. Еще в 2005 году, когда великолепный француз начал задумываться о завершении карьеры, ему поступило предложение от нынешнего эмира Катара и де-факто ключевой фигуры в принятии решений в ПСЖ Тамима бин Хамада Аль Тани о переезде на Ближний Восток.

Катарцы обещали Зидану совершенно сумасшедшие деньги и возможность закончить карьеру по-королевски, однако француз принял решение до последнего оставаться играть на топ-уровне, провел еще один год в «Реале», а также добрался со сборной Франции до финала ЧМ-2006, после чего все-таки повесил бутсы на гвоздь.

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Вежливый отказ со стороны Зидана катарцы восприняли достаточно спокойно, и спустя пять лет вновь решили «подкатить» к Зинедину с выгодным предложением. На тот момент Катар боролся за право стать страной-хозяйкой финальной части ЧМ-2022, и азиатам нужны были веские аргументы и топовые фигуры, поддерживающие их заявку. Зидан согласился стать послом катарской заявки, которая в итоге и стала победительницей.

Поговаривали, что за свои услуги Зидан получил от правительства Катара порядка 15 миллионов евро – существенная сумма на рубеже 2010 и 2011 годов. Хотя сам Зизу не стал акцентировать на ней внимание в беседе с журналистами: «Да, речь идет о больших деньгах. Но эти деньги перераспределяются Фондом Зидана. Я делал это не ради денег. Я хотел сделать это по отношению к тому проекту, который действительно интересен. Кто на самом деле разбирался в нем? Люди предпочитают только много говорить, не понимая, в чем действительно заключается суть. Я слышал о слухах про десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать миллионов евро… Я скажу ясно: это ерунда. Речь идет даже не о четверти этих сумм».

Зидан нужен боссам ПСЖ, чтоб навести порядок в раздевалке

Ныне интерес катарских собственников «Пари Сен-Жермен» к сотрудничеству с Зиданом во многом объясняется тем, что француз является одним из немногих футбольных наставников в мире, который доказал способность управляться с многочисленными звездами в раздевалке. О том, что в Париже эта проблема является актуальной показал весь прошлый сезон, и кадровые решения после его завершения. В частности, вероятное увольнение Леонардо с поста спортивного директора клуба, а также слухи о скорой отставке Почеттино. Последний недолгое время сохранял лицо, но когда в сентябре минувшего года у него произошел конфликт с Лионелем Месси из-за замены, всем и все стало понятно.

По сути, для ПСЖ с его ставкой на суперзвезд существовало только два варианты – Хосеп Гвардиола или Зинедин Зидан. Вероятно, первый выглядел даже более предпочтительно, однако его контракт с «Манчестер Сити» являлся и существенным препятствием для потенциальной договоренности. Но куда более важно, что Гвардиола, как и Зидан, умеют принимать принципиальные кадровые решения. Например, Зинедин в «Реале» фактически принес в жертву на алтарь коллективных достижений строптивых Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

В современном футболе игроки более не являются теми, кто безропотно выполняет приказы тренеров. Наставнику нужно заслужить авторитет и доверие в раздевалке своими поступками, а для этого нужно как минимум обладать харизмой. У Зидана проблем с последним фактором нет абсолютно, и это однозначно привлекает боссов ПСЖ. Нет сомнений, что после многолетнего опыта работы с Криштиану Роналду, Зинедин смог бы найти «правильные рельсы» и для сотрудничества с Лионелем Месси, не говоря уже про Килиана Мбаппе, для которого Зидан априори является примером для подражания.

Фактор Реала и не только

В вопросе потенциального прихода Зидана в «Пари Сен-Жермен» есть и немало проблем. Одна из них заключается в том, что, в отличие от уже упоминавшегося выше Хосепа Гвардиолы, Зинедин нигде не работал в качестве тренера, кроме как в мадридском «Реале». Да, с «бланкос» французскому специалисту удалось достичь невероятных высот, в частности, выиграть три кряду розыгрыша Лиги чемпионов, однако «Реал» для Зидана стал де-факто родным клубом. В Мадриде француз знал все: он прошел путь от футболиста до тренера первой команды, попробовав силы между этими двумя точками в качестве советника президента клуба и наставника юниоров.

ПСЖ для Зидана – это чистая страница в биографии. Парижане даже близко не являются чем-то родным и близким для Зинедина. Это не «Канн», не «Бордо» и даже не Марсель, на окраинах которого Зизу родился и вырос. Более того, нельзя сбрасывать со счетов фактор назначения на должность советника клуба Луиша Кампуша, который приобрел имидж достаточно жесткого человека, умеющего наводить порядок и добиваться результата. Но такой себе «плохой полицейский» парижанам не повредит, однако куда больше настораживает то, что Кампушу нравится работать только с теми тренерами, которых он самостоятельно «отобрал» для команды. Иными словами, новый советник ПСЖ ранее удачно себя показывал, когда коуч не вмешивался в трансферные и кадровые вопросы, а предпочитал сосредотачиваться исключительно на аспектах тактики, физподготовки и мотивации исполнителей.

С Зиданом последний фактор вряд ли возможен. Де-факто назначение Зинедина главным тренером приведет к ослаблению позиций Луиша Кампуша, а потому неудивительно, что в СМИ уже роятся слухи о желании португальского «трансферного волшебника» видеть на посту наставника ПСЖ Кристофа Галтье, но такой вариант совершенно не впечатляет Килиана Мбаппе, ранее продлившего контракт с парижанами на условиях с широкими полномочиями в виде влияния на дальнейшее развитие клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан и Килиан Мбаппе (справа)

Кроме того, в вопросе потенциального трудоустройства Зидана в ПСЖ может сыграть свою роль и другая проблема, также связанная с Килианом Мбаппе. Речь о провалившемся летнем трансфере французского таланта в «Реал». Мадридцы длительное время усиленно убеждали Мбаппе не продлевать контракт с парижанами и перебраться в столицу Испании, но в итоге потерпели фиаско. Килиан остался во Франции, несмотря на прежние заявления о мечтах сыграть за «бланкос», и этот момент очень разозлил президента мадридцев Флорентино Переса.

Зидана с Пересом связывают в целом очень теплые взаимоотношения, несмотря на все слухи об их конфликтах. Поэтому не стоит исключать, что Зинедин не слишком-то и стремится в ПСЖ именно из-за натянутых отношений, существующих между этим клубом и «Реалом». А последние обострились еще до Мбаппе, когда собственники парижан де-факто стали на сторону УЕФА в вопросе противодействия созданию Европейской Суперлиги, и в конечном итоге отпраздновали как минимум промежуточную победу (Перес, похоже, не намерен сдаваться, хотя в обозримом будущем у него нет никаких предпосылок для победы в битве с футбольными топ-функционерами).

В конце концов, повторимся, что ПСЖ для Зидана – это лишь один из многих доступных вариантов, в то время как «Реал» - фактически родной дом, где Зинедин добился если и не всего, то очень многого на своем футбольном пути.

Мечты Зидана, кажется, связаны вовсе не с проектом ПСЖ

Наконец, еще одним важным моментом, который обязательно стоит учитывать в вопросе потенциального прихода Зидана на пост наставника «Пари Сен-Жермен» являются планы самого коуча. О них, безусловно, известно не так много, потому как сам Зинедин предпочитал не уделять особого внимания подобным вопросам в общении со СМИ, однако кое-что в прессу все-таки просачивалось.

Например, летом минувшего года президент «Реала» Флорентино Перес, комментируя уход Зидана с поста главного тренера мадридской команды, заявил о желании Зинедина поработать во главе национальной сборной Франции. Уже тогда СМИ подхватили эти высказывания босса «Реала», и пришли к выводу, что Зидан не будет даже пробовать педалировать вопрос потенциальной отставки нынешнего коуча «трехцветных» Дидье Дешама, контракт которого с Федерацией футбола Франции рассчитан до 31 декабря нынешнего года, то есть до завершения финальной части чемпионата мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Июль 1996 года. Зинедин Зидан, Дидье Дешам и Алессио Таккинарди (слева направо) в Ювентусе

Учитывая откровенно провальные выступления Франции в Лиге наций (команда Дешама набрала лишь 2 очка в 4 матчах и уже лишилась шансов защитить статус победителя турнира), вовсе не видится фантастическим вариант, при котором Дешам может быть отправлен в отставку после ЧМ-2022. Однозначно сохранить за собой должность Дидье поможет только победа на мундиале, однако насколько нелегко будет ее достичь, вряд ли стоит говорить отдельно. Поэтому, при сохранении стойкого желания поработать с главной командой страны, Зидан вполне может поспособствовать уходу Дешама и решению для боссов ФФФ предложить контракт экс-коучу «Реала».

ПСЖ? А что глобально может дать этот проект для Зидана? Парижане, конечно же, хотят видеть Зизу для того, чтобы наконец-то выиграть столь заветную для них Лигу чемпионов, но в активе самого Зинедина уже три победы в этом турнире с «Реалом». Титул чемпиона Франции в качестве тренера, по сути, самой мощной команды Лиги 1 – это, согласитесь, сомнительное достижение в биографии любого специалиста, претендующего на топовый статус. А вот победа на чемпионате Европы или чемпионате мира – это как раз та вершина, штурмовать которую для Зидана вовсе не поздно и уж никак не зазорно. Взяв хотя бы один из этих трофеев Зинедин навсегда войдет в когорту великих, после чего сомневаться в его статусе не сможет никто. А вот в ПСЖ с его амбициозными и пока еще довольно непоследовательными в своих решениях владельцами можно лишь подмочить репутацию. А бессмысленный риск – это именно та тонкая грань, нежелание переступать которую всегда отличало довольно прагматичного Зидана от десятка иных футбольных персон, так никогда и не достигавших подобного уровня признания.