Франция10 июня 2022, 13:56 |
223
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ назначил Кампуша советником клуба
В клубе грядут большие перемены
10 июня 2022, 13:56 |
223
0
ПСЖ официально объявил о назначении Луиша Кампуша на должность советника клуба. Ранее сообщалось о том, что он займет должность спортивного директора.
Ожидается, что назначение Кампуша – далеко не последняя большая кадровая перестановка в ПСЖ нынешним летом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, вскоре будет уволен главный тренер команды Маурисио Почеттино.
Новым главным тренером ПСЖ, скорее всего, станет Зинедин Зидан.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июня 2022, 10:06 29
Обозреватель Sport.ua размышляет над дальнейшей судьбой наставника «сине-желтых»
Футбол | 10 июня 2022, 12:37 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Война | 09.06.2022, 20:25
Футбол | 10.06.2022, 10:43
Другие виды | 09.06.2022, 20:03
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2022, 23:47 1
08.06.2022, 09:58 3
09.06.2022, 20:40 1
08.06.2022, 22:59 5
09.06.2022, 00:50
Бокс
09.06.2022, 09:28 4
09.06.2022, 20:28 2