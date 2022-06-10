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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ назначил Кампуша советником клуба
Франция
10 июня 2022, 13:56 |
223
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ назначил Кампуша советником клуба

В клубе грядут большие перемены

10 июня 2022, 13:56 |
223
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ назначил Кампуша советником клуба
ФК ПСЖ. Луиш Кампуш

ПСЖ официально объявил о назначении Луиша Кампуша на должность советника клуба. Ранее сообщалось о том, что он займет должность спортивного директора.

Ожидается, что назначение Кампуша – далеко не последняя большая кадровая перестановка в ПСЖ нынешним летом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, вскоре будет уволен главный тренер команды Маурисио Почеттино.

Новым главным тренером ПСЖ, скорее всего, станет Зинедин Зидан.

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ПСЖ Луиш Кампуш
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Источник ФК ПСЖ
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