ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ назначил Кампуша советником клуба

ПСЖ официально объявил о назначении Луиша Кампуша на должность советника клуба. Ранее сообщалось о том, что он займет должность спортивного директора.

Ожидается, что назначение Кампуша – далеко не последняя большая кадровая перестановка в ПСЖ нынешним летом. По информации инсайдера Фабрицио Романо, вскоре будет уволен главный тренер команды Маурисио Почеттино.

Новым главным тренером ПСЖ, скорее всего, станет Зинедин Зидан.