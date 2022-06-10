ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
Французский специалист близок к назначению
Французский специалист Зинедин Зидан согласился возглавить ПСЖ.
Как сообщает источник, парижский клуб выполнил все условия, которые поставил экс-главный тренер «Реала». Зидан станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.
11 июня стороны проведут последний этап переговоров. Отмечается, что Зидан хочет иметь полный спортивный контроль над командой. Также специалист должен быть доволен, что ПСЖ сохранил в составе Килиана Мбаппе.
В данный момент парижан возглавляет Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо отказался возглавлять ПСЖ.
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