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  4. ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
Франция
10 июня 2022, 11:21 |
3125
0

ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире

Французский специалист близок к назначению

10 июня 2022, 11:21 |
3125
0
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский специалист Зинедин Зидан согласился возглавить ПСЖ.

Как сообщает источник, парижский клуб выполнил все условия, которые поставил экс-главный тренер «Реала». Зидан станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

11 июня стороны проведут последний этап переговоров. Отмечается, что Зидан хочет иметь полный спортивный контроль над командой. Также специалист должен быть доволен, что ПСЖ сохранил в составе Килиана Мбаппе.

В данный момент парижан возглавляет Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо отказался возглавлять ПСЖ.

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Зинедин Зидан назначение тренера Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник El Mundo Deportivo
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