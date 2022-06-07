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  4. Моуриньо отклонил предложение ПСЖ. Он останется в Роме
Италия
07 июня 2022, 18:05 |
376
0

Моуриньо отклонил предложение ПСЖ. Он останется в Роме

Португалец не намерен менять клуб летом

07 июня 2022, 18:05 |
376
0
Моуриньо отклонил предложение ПСЖ. Он останется в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine

Жозе Моуриньо не намерен покидать «Рому» нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве возможной замены Маурисио Почеттино. Однако Моуриньо хочет продолжить работу в «Роме» и не намерен покидать клуб.

В свою очередь, руководство «Ромы» также намерено оказать португальскому тренеру поддержку и по возможности удовлетворить его запросы на трансферном рынке.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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