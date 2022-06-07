Моуриньо отклонил предложение ПСЖ. Он останется в Роме

Жозе Моуриньо не намерен покидать «Рому» нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве возможной замены Маурисио Почеттино. Однако Моуриньо хочет продолжить работу в «Роме» и не намерен покидать клуб.

В свою очередь, руководство «Ромы» также намерено оказать португальскому тренеру поддержку и по возможности удовлетворить его запросы на трансферном рынке.