Моуриньо отклонил предложение ПСЖ. Он останется в Роме
Португалец не намерен менять клуб летом
Жозе Моуриньо не намерен покидать «Рому» нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве возможной замены Маурисио Почеттино. Однако Моуриньо хочет продолжить работу в «Роме» и не намерен покидать клуб.
В свою очередь, руководство «Ромы» также намерено оказать португальскому тренеру поддержку и по возможности удовлетворить его запросы на трансферном рынке.
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