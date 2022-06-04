ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве замены Почеттино

ПСЖ планирует пригласить главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо после увольнения Маурисио Почеттино, которое вполне вероятно состоится в ближайшее время.

ПСЖ делал предложение Зинедину Зидану, но французский специалист ответил отказом. После того как стало известно, что спортивным директором клуба станет Луиш Кампуш, парижский клуб возобновил интерес к Моуриньо. Специалисты вместе работали в «Реале».

Также сообщается, что Кампуш рассматривает кандидатуры Кристофа Гальтье («Ницца») и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Контракт Почеттино с ПСЖ истекает в конце следующего сезона. Французский клуб по итогам минувшего сезона стал чемпионом страны, но снова не смог выиграть Лигу чемпионов.

«Рома» с Моуриньо выиграла Лигу конференций.