ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве замены Почеттино
Очень сомнительный выбор
ПСЖ планирует пригласить главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо после увольнения Маурисио Почеттино, которое вполне вероятно состоится в ближайшее время.
ПСЖ делал предложение Зинедину Зидану, но французский специалист ответил отказом. После того как стало известно, что спортивным директором клуба станет Луиш Кампуш, парижский клуб возобновил интерес к Моуриньо. Специалисты вместе работали в «Реале».
Также сообщается, что Кампуш рассматривает кандидатуры Кристофа Гальтье («Ницца») и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).
Контракт Почеттино с ПСЖ истекает в конце следующего сезона. Французский клуб по итогам минувшего сезона стал чемпионом страны, но снова не смог выиграть Лигу чемпионов.
«Рома» с Моуриньо выиграла Лигу конференций.
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