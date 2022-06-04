Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве замены Почеттино
Франция
04 июня 2022, 23:27 |
267
1

ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве замены Почеттино

Очень сомнительный выбор

04 июня 2022, 23:27 |
267
1
ПСЖ рассматривает Моуриньо в качестве замены Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

ПСЖ планирует пригласить главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо после увольнения Маурисио Почеттино, которое вполне вероятно состоится в ближайшее время.

ПСЖ делал предложение Зинедину Зидану, но французский специалист ответил отказом. После того как стало известно, что спортивным директором клуба станет Луиш Кампуш, парижский клуб возобновил интерес к Моуриньо. Специалисты вместе работали в «Реале».

Также сообщается, что Кампуш рассматривает кандидатуры Кристофа Гальтье («Ницца») и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Контракт Почеттино с ПСЖ истекает в конце следующего сезона. Французский клуб по итогам минувшего сезона стал чемпионом страны, но снова не смог выиграть Лигу чемпионов.

«Рома» с  Моуриньо выиграла Лигу конференций.

По теме:
Барселона пытается перехватить Ди Марию у Ювентуса
Решение принято. Мхитарян покидает Рому
ПСЖ вскоре уволит Почеттино. Замена уже найдена
Жозе Моуриньо Рома Рим ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Telegraph
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Макрон попросил не унижать россию
Война | 04 июня 2022, 16:38 5
Макрон попросил не унижать россию
Макрон попросил не унижать россию

Президент считает, что роль Франции – быть посредническим государством

Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов
Футбол | 03 июня 2022, 23:50 3
Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов
Игровой день Лиги наций: фиаско Франции и Хорватии, разгром от Нидерландов

В пятницу, 3 июня, сенсационно завершились три поединка в лиге A

ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
Футбол | 04.06.2022, 04:00
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
Футбол | 04.06.2022, 14:21
Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
Лига наций. Англия открыла турнир поражением от Венгрии
Футбол | 04.06.2022, 20:55
Лига наций. Англия открыла турнир поражением от Венгрии
Лига наций. Англия открыла турнир поражением от Венгрии
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Было бы круто! Сразу бы в команде такая Санта Барбара бы началась 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перезавантаження: Parimatch Foundation відновлює програми для дітей
Перезавантаження: Parimatch Foundation відновлює програми для дітей
03.06.2022, 12:34
Другие виды
Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде
Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде
03.06.2022, 12:20
Другие виды
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
03.06.2022, 20:15 4
Футбол
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
03.06.2022, 04:22 5
Война
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
03.06.2022, 12:25 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
04.06.2022, 20:20 2
Футбол
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
03.06.2022, 18:20 8
Футбол
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
03.06.2022, 23:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем