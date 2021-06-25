Флорентино ПЕРЕС: «Зидан мечтает возглавить сборную Франции»

Президент «Реала» высказался об уходе тренера

  • 25.06.2021 11:12
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Флорентино ПЕРЕС: «Зидан мечтает возглавить сборную Франции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о будущем бывшего тренера команды Зинедина Зидана. Напомним, что Зидан 27 мая объявил об уходе из «Реала». 

«Зинедин Зидан мечтает стать тренером сборной Франции. Уверен, он этого добьется. Мне по-прежнему очень нравится Зидан. Если он однажды захочет вернуться в «Реал», то пусть знает, что здесь в любом случае его дом», — сказал Перес.

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Источник — Twitter

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