Флорентино ПЕРЕС: «Зидан мечтает возглавить сборную Франции»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о будущем бывшего тренера команды Зинедина Зидана. Напомним, что Зидан 27 мая объявил об уходе из «Реала».

«Зинедин Зидан мечтает стать тренером сборной Франции. Уверен, он этого добьется. Мне по-прежнему очень нравится Зидан. Если он однажды захочет вернуться в «Реал», то пусть знает, что здесь в любом случае его дом», — сказал Перес.

Читайте также: Зинедин ЗИДАН: «В последние месяцы мои отношения с Реалом были другими».