Источник: Мбаппе против назначения Галтье в ПСЖ

Главная звезда ПСЖ Килиан Мбаппе против того, чтобы команду возглавил Кристоф Галтье. Об этом сообщает журналист beIN Sports Омар Альтундаг.

Ранее сообщалось, что после отказа Зинедина Зидана, именно Галтье станет новым наставником ПСЖ. Его кандидатуру активно поддерживает новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос.

Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года. Луис Кампос и Кристоф Галтье работали вместе во французском «Лилле».

Напомним, этим летом Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ и получил право на участие в трансферной политике и менеджменте клуба.