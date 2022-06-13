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  4. Источник: Мбаппе против назначения Галтье в ПСЖ
Франция
13 июня 2022, 08:48 |
573
1

Источник: Мбаппе против назначения Галтье в ПСЖ

Ситуация вокруг нового тренера парижан максимально непонятная

13 июня 2022, 08:48 |
573
1
Источник: Мбаппе против назначения Галтье в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Главная звезда ПСЖ Килиан Мбаппе против того, чтобы команду возглавил Кристоф Галтье. Об этом сообщает журналист beIN Sports Омар Альтундаг.

Ранее сообщалось, что после отказа Зинедина Зидана, именно Галтье станет новым наставником ПСЖ. Его кандидатуру активно поддерживает новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос.

Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года. Луис Кампос и Кристоф Галтье работали вместе во французском «Лилле».

Напомним, этим летом Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ и получил право на участие в трансферной политике и менеджменте клуба.

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Источник Beinsports.com
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zhyr
Селекціонери, менеджмент шукають, розбирають плюси і мінуси, статистику, прогресс тренера. І тут якийсь молокосос каже - не хочу)))) Оце знайшли гемор на свою голову))) Чуваку платять шалені гроші за те, щоб він грав в футбол і його не повино турбувати, хто тренер
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