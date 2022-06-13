Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто возглавит ПСЖ
Франция
13 июня 2022, 07:00 | Обновлено 13 июня 2022, 07:01
1414
0

Стало известно, кто возглавит ПСЖ

Зинедин Зидан отказался работать в Париже

13 июня 2022, 07:00 | Обновлено 13 июня 2022, 07:01
1414
0
Стало известно, кто возглавит ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Ситуация вокруг назначения главного тренера ПСЖ близка к завершению. 

После того, как Зинедин Зидан в очередной раз отклонил предложение парижан, в клубе определились с другой кандидатурой. ПСЖ возглавит главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье. Источники сообщают, что Галтье с вероятностью 99% станет новым наставником команды.

На кандидатуре главного тренера «Ниццы» настаивает новый спортивный директор ПСЖ Луис Кампос.

 

По теме:
Журналист: Зидан отклонил предложение ПСЖ
ПСЖ дает 45 миллионов за форварда сборной Италии
Левандовски хочет перейти в ПСЖ, если не получится с Барселоной
ПСЖ Маурисио Почеттино Зинедин Зидан Кристоф Галтье
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Get French Football News
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Футбол | 12 июня 2022, 22:41 0
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»
Андрей ПЯТОВ: «Швейцарцы в Лиге наций? Что заслужили, то и имеют»

Голкипер сборной Украины оценил выступления Швейцарии в Лиге наций

Нидерланды – Польша – 2:2. Камбэк оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 июня 2022, 06:45 0
Нидерланды – Польша – 2:2. Камбэк оранжевых. Видео голов и обзор матча
Нидерланды – Польша – 2:2. Камбэк оранжевых. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
MMA | 12.06.2022, 08:20
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Бенфика сообщила о продаже Дарвина Нуньеса в Ливерпуль
Футбол | 13.06.2022, 07:49
Бенфика сообщила о продаже Дарвина Нуньеса в Ливерпуль
Бенфика сообщила о продаже Дарвина Нуньеса в Ливерпуль
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Футбол | 12.06.2022, 22:05
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Армения U-21 – Украина U-21 – 0:2. Итоговая таблица. Видео голов и обзор
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
Пятов признался, почему досрочно покинул сборную Украины
13.06.2022, 00:12 1
Футбол
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
12.06.2022, 04:34
Другие виды
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
11.06.2022, 17:58 24
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
11.06.2022, 15:25 1
Другие виды
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
12.06.2022, 02:48 6
Бокс
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
11.06.2022, 15:36 3
Война
Турнирные таблицы Лиги наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
Турнирные таблицы Лиги наций. Итоги 3-го тура: Украина лидирует в группе
11.06.2022, 23:59 2
Футбол
ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину
ВИДЕО. Пятов завершает в сборной, Мудрик не в Италию, ставим на Украину
11.06.2022, 11:44 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем