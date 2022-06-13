Франция13 июня 2022, 07:00 | Обновлено 13 июня 2022, 07:01
1414
0
Стало известно, кто возглавит ПСЖ
Зинедин Зидан отказался работать в Париже
13 июня 2022, 07:00 | Обновлено 13 июня 2022, 07:01
1414
0
Ситуация вокруг назначения главного тренера ПСЖ близка к завершению.
После того, как Зинедин Зидан в очередной раз отклонил предложение парижан, в клубе определились с другой кандидатурой. ПСЖ возглавит главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье. Источники сообщают, что Галтье с вероятностью 99% станет новым наставником команды.
На кандидатуре главного тренера «Ниццы» настаивает новый спортивный директор ПСЖ Луис Кампос.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июня 2022, 22:41 0
Голкипер сборной Украины оценил выступления Швейцарии в Лиге наций
Футбол | 13 июня 2022, 06:45 0
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
MMA | 12.06.2022, 08:20
Футбол | 13.06.2022, 07:49
Футбол | 12.06.2022, 22:05
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.06.2022, 00:12 1
12.06.2022, 04:34
11.06.2022, 17:58 24
11.06.2022, 15:25 1
12.06.2022, 02:48 6
11.06.2022, 15:36 3
11.06.2022, 23:59 2
11.06.2022, 11:44 9