Стало известно, кто возглавит ПСЖ

Ситуация вокруг назначения главного тренера ПСЖ близка к завершению.

После того, как Зинедин Зидан в очередной раз отклонил предложение парижан, в клубе определились с другой кандидатурой. ПСЖ возглавит главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье. Источники сообщают, что Галтье с вероятностью 99% станет новым наставником команды.

На кандидатуре главного тренера «Ниццы» настаивает новый спортивный директор ПСЖ Луис Кампос.