Журналист: Зидан отклонил предложение ПСЖ

Зинедин Зидан отказался от предложения ПСЖ возглавить первую команду. Об этом заявил журналист Ромен Молина.

Сообщается, что владельцы французского клуба настроены и дальше продолжать убеждать тренера, но на первое предложение Зидан ответил отказом.

Новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш хочет пригласить главного тренера «Ниццы» Кристофа Галтье. ПСЖ также мог бы пригласить Пепа Гвардиолу или Хави, но эти варианты на сегодняшний день исключены.

Что касается Маурисио Почеттино, то вопрос об его уходе – дело решенное.

Зидан находится без клуба с лета прошлого года, когда завершил работу в «Реале».