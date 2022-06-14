Лига наций14 июня 2022, 23:59 | Обновлено 15 июня 2022, 00:24
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Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Турнир Лиги наций по календарю будет доигран в сентябре
14 июня 2022, 23:59 | Обновлено 15 июня 2022, 00:24
1304
2
14 июня состоялись матчи 4-го тура Лиги наций, и завершен июньский цикл поединков.
Турнир Лиги наций по календарю будет доигран в сентябре.
Украина возглавляет группу B1, набрав 7 очков из 9 возможных.
Лига наций A
- 21:45. Англия – Венгрия – 0:4
- 21:45. Германия – Италия – 5:2
- 21:45. Нидерланды – Уэльс – 3:2
- 21:45. Польша – Бельгия – 0:1
Лига наций B
- 19:00. Армения – Шотландия – 1:4
- 21:45. Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2
- 21:45. Румыния – Черногория – 0:3
- 21:45. Украина – Ирландия – 1:1
Лига наций C
- 21:45. Люксембург – Фарерские острова – 2:2
- 21:45. Турция – Литва – 2:0
Лига наций D
- 19:00. Молдова – Андорра – 2:1
- 21:45. Лихтенштейн – Латвия – 0:2
Турнирные таблицы Лиги наций A после 4-го тура
Турнирные таблицы Лиги наций B после 4-го тура
Турнирные таблицы Лиги наций C после 4-го тура
Турнирные таблицы Лиги наций D после 4-го тура
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