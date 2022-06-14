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  4. Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Лига наций
14 июня 2022, 23:59 | Обновлено 15 июня 2022, 00:24
1304
2

Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой

Турнир Лиги наций по календарю будет доигран в сентябре

14 июня 2022, 23:59 | Обновлено 15 июня 2022, 00:24
1304
2
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня состоялись матчи 4-го тура Лиги наций, и завершен июньский цикл поединков.

Турнир Лиги наций по календарю будет доигран в сентябре.

Украина возглавляет группу B1, набрав 7 очков из 9 возможных.

Лига наций A

  • 21:45. Англия – Венгрия – 0:4
  • 21:45. Германия – Италия – 5:2
  • 21:45. Нидерланды – Уэльс – 3:2
  • 21:45. Польша – Бельгия – 0:1

Лига наций B

  • 19:00. Армения – Шотландия – 1:4
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Финляндия – 3:2
  • 21:45. Румыния – Черногория – 0:3
  • 21:45. Украина – Ирландия – 1:1

Лига наций C

  • 21:45. Люксембург – Фарерские острова – 2:2
  • 21:45. Турция – Литва – 2:0

Лига наций D

  • 19:00. Молдова – Андорра – 2:1
  • 21:45. Лихтенштейн – Латвия – 0:2

Турнирные таблицы Лиги наций A после 4-го тура

Турнирные таблицы Лиги наций B после 4-го тура

Турнирные таблицы Лиги наций C после 4-го тура

Турнирные таблицы Лиги наций D после 4-го тура

 

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Источник Sport.ua
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