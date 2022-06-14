Начало евросезона. Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги конференций

14 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги конференций 2022/23.

В жеребьевке приняли участие 60 команд, которые разделили на 30 пар. Матчи первого отборочного раунда пройдут 7 и 14 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть во втором отборочном раунде

Завтра, 15 июня, пройдет жеребьевка Q2, 2-го отборочного раунда ЛК, в которой примет участие полтавская Ворскла. А луганская Заря будет стартовать с 3-го раунда квалификации (Q3).

Лига конференций 2022/23

1-й раунд квалификации, 7 и 14 июля

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine