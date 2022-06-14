Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию

Лидером группы A3 Лиги наций остается сборная Венгрии, которая сумела на выезде обыграть Англию со счетом 4:0.

Венгры в нынешнем турнире не только дважды обыграли англичан, но и сыграли вничью с Германией.

В другой встрече Германия разгромила Италию со счетом 5:2. Победитель Евро-2020 в нынешнем году выглядит не слишком мощно.

Лига наций. Группа A3

Англия - Венгрия 0:4

Голы: Шаллаи, 16, 70, З.Надь, 80, Газдаг, 89

Англия: Рэмсдейл, Уокер, Стоунз, Гуэхи, Джеймс, Галлахер (Маунт, 56), Филлипс, Боуэн (Стерлинг, 46), Беллингхэм (Фоден, 68), Сака (Магуайр, 85), Кейн

Венгрия: Дибуш, Фиола, Ланг, Орбан, Салаи, З.Надь, Стайлз, Шафер, Соболсаи (Газдаг, 55), Шаллаи (Него, 78), Салаи (Адам, 68)

Удален: Стоунз, 82

Германия - Италия 5:2

Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45 (с пен), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 - Гнонто, 78, Бастони, 90+2

Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле (Та, 87), Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Хофманн (Гнабри, 64), Мюллер (Мусиала, 75), Сане, Вернер (Нмеча, 75)

Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини (Скамакка, 78), Бастони, Спинаццола (Димарко, 65), Барелла, Кристанте, Фраттеси (Капрари, 46), Политано (Луис Фелипе, 44), Гнонто, Распадори (Скалвини, 46)

1. Венгрия - 7

2. Германия - 6

3. Италия - 5

4. Англия - 2