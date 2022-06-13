Во вторник, 14 июня, состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Германии примет национальную команду Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Германия

Команда Ханси Флика на экваторе группового этапа занимает третье место в квартете, имея в активе 3 очка. Бундестим не одержала ни одной победы, но в то же время и не потерпела поражений. Интересно, что ничьи в поединках с Италией, Англией и Венгрией были сыграны с одинаковым счетом 1:1.

Ситуация в турнирной таблице группы А3 настолько плотная, что каждая из четырех сборных имеет все шансы как выйти в плей-офф, так и понизиться в классе, а потому любая осечка может стать роковой. Предстоящий поединок для немцев станет ключевым с точки зрения борьбы за первое место в группе.

Италия

«Лазурная команда» после победы на Евро-2020, казалось бы, должна была без особых проблем проходить отбор на чемпионат мира 2022, однако подопечные Роберто Манчини провалили его. Теперь итальянцы пытаются искупить вину перед болельщиками и выиграть утешительный приз.

Пока в Лиге наций у них все складывается неплохо: одна победа, две ничьи и соответственно 5 очков в активе, которые позволяют Италии единолично возглавлять турнирную таблицу. Однако впереди еще три поединка, и как минимум Германии проигрывать «Скуадра Адзурра» не имеет права.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Клостерманн, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Гюндоган, Киммих, Хофманн, Мюллер, Мусиала, Хаверц.

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Спинаццола, Фраттези, Кристанте, Локателли, Политано, Скамакка, Пеллегрини.

14 июня, вторник