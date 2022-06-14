Лига наций14 июня 2022, 21:40 | Обновлено 14 июня 2022, 21:45
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Германия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 14 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций
14 июня 2022, 21:40 | Обновлено 14 июня 2022, 21:45
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13 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.
Вечером – 4 поединка в Лиге A, включая центральный матч дня Германия – Италия в Менхенгладбахе.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Англия – Венгрия
- 21:45. Германия – Италия [Футбол 2]
- 21:45. Нидерланды – Уэльс
- 21:45. Польша – Бельгия
Лига наций B
- 19:00. Армения – Шотландия – 1:4
- 21:45. Босния и Герцеговина – Финляндия
- 21:45. Румыния – Черногория
- 21:45. Украина – Ирландия [Футбол 1]
Лига наций C
- 21:45. Люксембург – Фарерские острова
- 21:45. Турция – Литва
Лига наций D
- 19:00. Молдова – Андорра – 2:1
- 21:45. Лихтенштейн – Латвия
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Германия).
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