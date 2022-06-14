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Лига наций
Германия
41 1 : 0
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 июня 2022, 21:40 | Обновлено 14 июня 2022, 21:45
1046
0

Германия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 14 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций

14 июня 2022, 21:40 | Обновлено 14 июня 2022, 21:45
1046
0
Германия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.

Вечером – 4 поединка в Лиге A, включая центральный матч дня Германия – Италия в Менхенгладбахе.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Англия – Венгрия
  • 21:45. Германия – Италия [Футбол 2]
  • 21:45. Нидерланды – Уэльс
  • 21:45. Польша – Бельгия

Лига наций B

  • 19:00. Армения – Шотландия – 1:4
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Финляндия
  • 21:45. Румыния – Черногория
  • 21:45. Украина – Ирландия [Футбол 1]

Лига наций C

  • 21:45. Люксембург – Фарерские острова
  • 21:45. Турция – Литва

Лига наций D

  • 19:00. Молдова – Андорра – 2:1
  • 21:45. Лихтенштейн – Латвия
📺 Видеотрансляция

 

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События матча

10’
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Источник Sport.ua
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