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  4. Германия – Италия – 5:2. Феерия в Менхенгладбахе. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Германия
14.06.2022, FT 5 : 2
Италия
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Лига наций
15 июня 2022, 03:15 | Обновлено 15 июня 2022, 03:37
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Германия – Италия – 5:2. Феерия в Менхенгладбахе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

15 июня 2022, 03:15 | Обновлено 15 июня 2022, 03:37
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0
Германия – Италия – 5:2. Феерия в Менхенгладбахе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня прошли поединки 4-го тура Лиги наций.

Аж 7 голов было забито в центральном матче дня Германия – Италия, который состоялся в Менхенгладбахе (5:2).

Лига наций A, 4-й тур, 14 июня

21:45. Германия – Италия – 5:2

Голы: Киммих, 10 (1:0). Гюндоган, 45, пенальти (2:0). Мюллер, 51 (3:0). Вернер, 68 (4:0). Вернер, 69 (5:0). Ньонто, 78 (5:1). Бастони, 90 (5:2).

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Зюле (Та, 87), Клостерманн, Киммих, Хофманн (Гнабри, 64), Сане, Гюндоган (Штах, 88), Вернер (Мусиала, 75), Мюллер (Нмеча, 75)

Италия: Доннарумма, Спинаццола (Димарко, 65), Манчини (Скамакка, 78), Калабрия, Бастони, Кристанте, Барелла, Фраттези (Скальвини, 46), Ньонто, Политано (Луис Фелипе, 44), Распадори (Капрари, 46).

Предупреждения: Рюдигер, 61, Сане, 82.

Судья: Ковач (Румыния)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Италия).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Вильфред Ньонто (Италия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Германия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Германия).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Германия).
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Источник Sport.ua
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