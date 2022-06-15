Германия – Италия – 5:2. Феерия в Менхенгладбахе. Видео голов и обзор матча

14 июня прошли поединки 4-го тура Лиги наций.

Аж 7 голов было забито в центральном матче дня Германия – Италия, который состоялся в Менхенгладбахе (5:2).

Лига наций A, 4-й тур, 14 июня

21:45. Германия – Италия – 5:2

Голы: Киммих, 10 (1:0). Гюндоган, 45, пенальти (2:0). Мюллер, 51 (3:0). Вернер, 68 (4:0). Вернер, 69 (5:0). Ньонто, 78 (5:1). Бастони, 90 (5:2).

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Зюле (Та, 87), Клостерманн, Киммих, Хофманн (Гнабри, 64), Сане, Гюндоган (Штах, 88), Вернер (Мусиала, 75), Мюллер (Нмеча, 75)

Италия: Доннарумма, Спинаццола (Димарко, 65), Манчини (Скамакка, 78), Калабрия, Бастони, Кристанте, Барелла, Фраттези (Скальвини, 46), Ньонто, Политано (Луис Фелипе, 44), Распадори (Капрари, 46).

Предупреждения: Рюдигер, 61, Сане, 82.

Судья: Ковач (Румыния)