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  4. Германия показала, на что способна. Реакция: забить 5 мячей Италии непросто
Лига наций
15 июня 2022, 05:42 | Обновлено 15 июня 2022, 05:50
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Германия показала, на что способна. Реакция: забить 5 мячей Италии непросто

Два пропущенных в концовке мяча говорят о проблемах немцев в защите

15 июня 2022, 05:42 | Обновлено 15 июня 2022, 05:50
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Германия показала, на что способна. Реакция: забить 5 мячей Италии непросто
Getty Images/Global Images Ukraine

В 4-м туре Лиги наций немцы разгромили итальянцев (5:2). Сборная Германии –- единственный участник группы А3, кто не потерпел пока ни одного поражения. При этом успех в Менхенгладбахе стал для команды Флика первым в текущем розыгрыше.

Немцы впервые забили Италии пять мячей и показали отличный футбол. Однако два пропущенных в концовке мяча говорят о том, что еще не все в защите исправлено.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик:

Хочу сделать своей команде большой комплимент. Респект за такую отличную игру в уже четвертом матче.

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер:

Сегодня мы были голодны, хотя никогда заранее не знаешь, как пойдут дела.  При поддержке болельщиков мы показали отличный футбол. Наши амбиции - выход в финальный турнир Лиги наций.

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер:

Мы хотели сразу начать диктовать свои условия сопернику и нарушить его план на игру, что и удалось сделать. Впервые за четыре матча мы владели ощутимым преимуществом, удачно прессинговали и показали, на что действительно способны.

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер:

Мы играли очень уверенно. Всем было видно, что мы хотим доминировать весь матч и исправиться за последние результаты. Смогли это сделать, хотя обидно пропускать два мяча в концовке.

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла:

Это начало нового путешествия для нас. Такие матчи порой случаются. Мы разочарованы результатом, но эта сборная Германии очень сильна. Если ты делаешь ошибки, то тебя за них наказывают.

Такие матчи должны нас многому научить. Просим прощения у болельщиков, которые приехали нас поддержать. Сказался недостаток опыта. Но борьба в группе еще не завершена, и мы попробуем занять первое место.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма:

Мы очень злы, и никаких оправданий быть не может. Нужно посмотреть друг другу в глаза и начать все заново. Нам нужно доказать, что это была не настоящая сборная Италии. Сегодня нам не хватало всего.

Просим прощения у болельщиков, особенно у итальянцев, которые проживают в Германии. Все мы сегодня ошибались. Главную оплошность совершил я, и я беру ответственность на себя.

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Источник УЕФА
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