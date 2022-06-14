Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией

Не так давно наша сборная уже играла с ирландцами. Но игра проходила после неудачи в Уэльсе, особых эмоций не вызывала ни у игроков, ни у болельщиков. И даже тот экспериментальный состав сумел одержать победу благодаря несколько случайному голу Цыганкова.

А сегодня состав, в отличие от той игры, был намного ближе к привычной нам основе. Однако нюансы были. На воротах свой шанс получил Дмитрий Ризнык, а левый фланг полузащиты закрывал Шапаренко. Кроме того, удивило появление в основе Миколенко – Виталий так и не получил полноценный отдых, хотя все ждали выхода Соболя.

Первых минут пять на поле была видна одна только «Зеленая армия» (которая сегодня играла в оранжево-черной форме). Но с забросами наши защитники и кипер справились, а дальше удалось завладеть инициативой. И уже на 10 минуте после длительного контроля мяча нашими Малиновский подобрал его у линии штрафной, показалось, что слишком отпустил, но сумел выцарапать назад и нанес первый в матче дальний удар – Келлехер отбил перед собой, добить не удалось.

Казалось, что игра пошла, инициатива была у нас, но ирландцы сумели всерьез заставить понервничать. Потеря в центре от Зинченко закончился переводом мяча на правый фланг ирландской подачи и идеальной подачей Найта на дальнюю штангу, где Ярмоленко не успел накрыть Перрота. Тот пробивал головой без помех и откровенно простил нас, не попав в дальний угол.

Момент возник и у нас – Матвиенко шикарным пасом из своей половины вывел Миколенко на свидание с вратарем, но тот сначала пробил в голкипера, а затем защитники успели помешать нанести второй удар.

В середине тайма пришлось перестраиваться – Малиновский неудачно пошел в борьбу, поиграл несколько минут и попросил замену. На поле появился Мудрик, в результате чего Шапаренко сместился на свою привычную позицию в центре.

Усталость в ногах наших игроков дала о себе знать. Коллинз в центре поля опередил Довбика, побежал вперед, поочередно обыграл Зинченко, Сидорчука и Забарного и классно «шведой» пробил мимо Ризныка. 0:1, и не скажешь, что незаслуженно.

С положительного – наконец-то мы увидели фирменный рывок Мудрика. Михаил слева проскочил двоих, набросил на Караваева, но тот с ходу распугал всех польских воробьев, находившихся за ирландскими воротами. А Найт издалека бил гораздо точнее, причем с рикошетом, но Ризнык сумел нивелировать угрозу. Еще первый тайм запомнился откровенной симуляцией Ярмоленко в чужой штрафной, после чего первая половина закончилась.

Прогнозы на вторую половину были достаточно пессимистическими. У нас принято считать, что после неудачного первого тайма в раздевалки бутсы летают и уши увядают. Не верится, что Петраков применяет такие способы, но правильные слова он, кажется, подобрал. Инертные в первом тайме Ярмоленко и Довбык быстро организовали ответный гол - первый расшатал защитников справа и прострелил, второй на дальней штанге подставил ногу. 1:1, и уже гораздо веселее.

Гол, видимо, успокоил украинцев. Снова появились монотонность, ненужный покой, которые нарушил только Миколенко минут через 15 после перерыва. После паса Мудрика игрок «Эвертона» прострелил, но Ярмоленко не почувствовал, куда нужно бежать.

Стало смотреть чуть интереснее. Но то Шапаренко со штрафного пробьет бесхитростно, то Мудрику поля не хватит – довести до логического окончания атаки не получалось.

Так однообразно и прошёл второй тайм. Были какие-то намеки на обострение, но вторая половина второго тайма напомнила первые 45 минут этого матча.

Какие можно сделать выводы? Устали – да, несомненно. Недооценили соперника – конечно. Махнули на игру из-за ее полутоварищеского статуса – тоже такое есть. Ну и, конечно, Матвиенко заслужил награду «Лев матча», но болельщики решили иначе – Дмитрий Ризнык занял первое место в итоговом голосовании. Тоже хороший выбор.

Будем ждать сентябрьских матчей.

Лига наций. Группа В1. 4 тур.

Украина – Ирландия – 1:1

Довбик (47) – Коллинз (31)

Забарный (49), Ярмоленко (51), Зинченко (79) – Браун (65), Леннихэн (81)

Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сикан, 73), Ярмоленко.

Ирландия: Келлехер, Макклин, Леннихэн, О'Ши, Коллинз, Моламби (Хендрик, 67), Каллен, Браун, Найт (Хурихейн, 67), Перротт (Огбене, 80), Хоган (Робинсон, 57).

Арбитр: Али Палабиик (Турция)

Стадион «ЛКС» (Лодзь, Польша)

УКРАИНА - ИРЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА