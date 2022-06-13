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Лига наций
13 июня 2022, 16:58 | Обновлено 13 июня 2022, 16:59
557
0

Украина – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

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13 июня 2022, 16:58 | Обновлено 13 июня 2022, 16:59
557
0
Украина – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня сборная Украины проведет пятый поединок за две недели. И последний на данный момент. В рамках Лиги наций подопечные Александра Петракова сыграют против сборной Ирландии. Игра состоится в польской Лодзи, на стадионе ЛКС, который выбран для нашей сборной в качестве домашнего. После этой игры сборная Украины возьмет паузу до середины сентября – именно тогда возобновятся поединки Лиги наций.

Украина

К игре против «зеленой армии» украинцы подходят в статусе безоговорочного лидера группы. В первом поединке (восьмого июня) подопечные Петракова обыграли на выезде именно ирландцев – благодаря шальному удару Цыганкова. А вот три дня спустя «сине-желтые» уже без лишних вопросов оформили победу над Арменией. Причем разгромную победу – 3:0.

Если в игре в Дублине Петраков задействовал ближайший резерв, выпустив сразу десять новых игроков по сравнению с финальным поединком плей-офф к ЧМ-2022 против Уэльса, то в игре с армянами «сине-желтые» сыграли уже фактически боевым составом.

Но с оговоркой: без капитана и лидера Ярмоленко, который накануне матча заболел. Но перед ответным поединком с ирландцами Андрей уже в строю. И можно не сомневаться, что он выйдет со стартовых минут игры на привычном правом фланге атаки.

Выздоровел и Соболь. Вполне возможно, и он появится в основе, а Миколенко наконец-то получит полноценный отдых.

Предстоящая игра очень важна для нашей команды – прежде всего, с турнирной точки зрения, ведь в случае победы сборная Украины укрепит свою лидерскую позицию. И главная на данный момент задача – выиграть группу и повыситься в классе Лига наций – будет на расстоянии вытянутой руки.

К матчу против подопечных Кенни в составе нашей команды готовятся лишь два голкипера – Лунин и Ризнык. Бущан покинул лагерь сборной из-за повреждения, а Пятов решил «завязать» с карьерой в сборной. Игра против армян стала для 37-летнего стража ворот «Шахтера» 102-й в главной команде страны. И, по всей видимости, последней.

Не исключено, что место в воротах на игру против Ирландии Петраков доверит Ризныку, который в июньском игровом цикле пока что находился «вне игры».

В остальном же состав на матч будет, скорее всего, максимально приближенным к стартовому протоколу на игру против Армении.  

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Ирландия

Сборная Ирландии, еще совсем недавно весьма грозная сила на континентальной арене, сейчас переживает очень болезненную смену поколений. И с грозы авторитетов «зеленая армия» скатилась к не очень завидному статусу середняка.

Этот незавидный статус команда и продемонстрировала в двух первых поединках Лиги наций, которые проиграла с одинаковым счетом 0:1 – Армении и Украине. Сугубо по игре островитяне не уступали своим оппонентам, но вот благодаря нулевой реализации уступили в счете.

После игры с Украиной ирландские болельщики требовали «крови». Ну, как минимум – отставки Кенни. Вполне возможно, что отставка бы и состоялась, но в крайнем матче – против Шотландии – ирландская сборная предстала уже в ином образе.

Наконец-то Ирландия добыла победу. Причем победу уверенную, зрелищную. Ирландцы оказались лучше «тартановой армии» по всем параметрам и критериям. В этот раз залетало в ворота все, что не залетало ранее.

Победа над шотландцами позволила команде Кенни переместиться на второе место в таблице. Однако после того поединка ирландцы не досчитались связующего игрока – Даффи пропустит игру с украинцами из-за «лишних» карточек. Также не сыграет против нашей сборной еще один игрок основы – Иган. Кенни пришлось в экстренном порядке довызывать в сборную нового игрока – защитника КПР Данна.

Под вопросом участие в матче и героя игры против Шотландии Обафеми, у которого небольшое повреждение.

Личные встречи

Недавняя игра – восьмого июня – стала первой официальной встречей между Украиной и Ирландией. Она завершилась победой «сине-желтых» 1:0. Гол на счету Цыганкова. 

Прогноз

Игра будет непростой для наших футболистов. Собственно, как непростым выдался и первый поединок между соперниками. Но непростой игра будет и для Ирландии. Это тоже однозначно.

Наверняка после разгромной победы над Шотландией подопечные Кенни захотят «продолжения банкета». Да и самому наставнику «зеленой армии» тоже нужно упрочить свое положение на тренерском мостике. Поэтому гости в свойственной манере – силовой и вертикальной – будут пытаться зацепиться за очки.

Украинцы тоже в свойственной манере – комбинирующей и быстрой – попытаются взять свое. «Взять» очень нужно, ведь в случае победы открывается очень четкий вид на элитный дивизион Лиги наций.

Предположим, что конкурентный и упорный поединок завершится минимальной победой сборной Украины.  

Ориентировочные составы:

Украина: Ризнык, Караваев, Матвиенко, Забарный, Соболь, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук 

Ирландия: Келлехер, Стивенс, Данн, Моламби, Каллен, Браун, Макклин, Найт, Обафеми, Перрот, Коллинз.

 

14 июня, вторник

Украина – Ирландия
Лодзь. ЛКС. 21:45
УКРАИНА - ИРЛАНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Али Палабиик (Турция)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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