Лига наций14 июня 2022, 23:40 | Обновлено 14 июня 2022, 23:44
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Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
14 июня 2022, 23:40 | Обновлено 14 июня 2022, 23:44
6701
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Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.
Поединок проходит 14 июня в Лодзи на стадионе ЛКС, начало – в 21:45 по Киеву.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Ирландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
0:1. Нейтан Коллинз, 32 мин.
1:1. Артем Довбик, 47 мин.
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Ирландия).
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