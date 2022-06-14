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Лига наций
УКРАИНА
14.06.2022, FT 1 : 1
Ирландия
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Лига наций
14 июня 2022, 23:40 | Обновлено 14 июня 2022, 23:44
6701
0

Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

14 июня 2022, 23:40 | Обновлено 14 июня 2022, 23:44
6701
0
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.

Поединок проходит 14 июня в Лодзи на стадионе ЛКС, начало – в 21:45 по Киеву.

Украина – Ирландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

0:1. Нейтан Коллинз, 32 мин.

1:1. Артем Довбик, 47 мин.

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Ирландия).
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Источник Sport.ua
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