Сборная Украины проводит матч 4-го тура Лиги наций 2022/23 против команды Ирландии.

Поединок проходит 14 июня в Лодзи на стадионе ЛКС, начало – в 21:45 по Киеву.

Украина – Ирландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

0:1. Нейтан Коллинз, 32 мин.

1:1. Артем Довбик, 47 мин.