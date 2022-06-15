ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал пресс-конференцию по итогам поединка против Ирландии (1:1) в Лиге наций.

– Почему вы сделали всего три замены?

– У нас еще заболели ребята. При такой игре было тяжело выходить на смену. Это мое решение как главного тренера.

– Почему вы не выпустили Виктора Цыганкова в стартовом составе?

– Он отыграл четыре матча. Я его не поставил, потому что для меня первая вещь – сохранить здоровье ребят. Такая игра, что было очень сложно выйти на смену.

– Следующий матч сборной Украины пройдет 21 сентября. Ожидаете ли вы, что многие игроки летом поменяют клубы?

– Когда футболист подходит ко мне по совету, я говорю ему свое мнение. Однако в такие дела я не вмешиваюсь. Где играть – решение самих игроков. Они мне позвонят по телефону. Например, я разговаривал на этот счет с Андреем Ярмоленко. Он сказал, что сразу позвонит, как решит клубный вопрос. К тому же лето не такое уж долгое. Мы не знаем, когда начнется Премьер-лига, какими будут дела у «Шахтера» и «Динамо». Сейчас затрудняюсь ответить, где кто будет.

– Разочарованы ли вы действиями защиты во время пропущенного гола?

– Да, разочарован, что так получилось. Защитник команды соперника прошел из центра поля, забил. Но я никогда не разбираю такие моменты после игры. Надо переспать и выносить свое видение со свежей головой.

– Каково ваше личное отношение к продолжению чемпионата Украины?

– Меня не было полтора месяца. Я не могу об этом сейчас говорить. Это должны делать президенты клубов, Премьер-лига. У нас очень грамотные специалисты, которые должны все взвесить. Я думаю, что они примут хорошее решение.

– Насколько серьезное повреждение получил Руслан Малиновский?

– Там не сильное повреждение, мягкие ткани, забитый тазобедренный сустав. С Николаем Матвиенко тоже ничего страшного, думаю, дней пять на восстановление. Они все поедут в отпуск в свои семьи, будут отдыхать, поэтому все будут здоровы.

– Вы завтра поедете оформлять визы перед предстоящими матчами с Шотландией. Будут ли в сборной новые имена?

– Сейчас не будет никаких новых имен. Дебютировало уже столько человек. Я думал, вы скажете, наоборот, что уже достаточно дебютантов. Вы же понимаете, сейчас у нас нет английского посольства, так что это нужно делать в Варшаве. Завтра одна группа выезжает делать визы в 07:30, вторая – в 09:30. Это все сложно.

Мы не знаем когда начнется чемпионат, а 21 сентября состоится игра в Шотландии. Нам нужно будет автобусом добраться до Польши, вылететь в Глазго, после чего 24 сентября состоится игра в Ереване, затем 27 сентября – матч в Польше. Хочу поблагодарить Лодзи, это особенный город в моей жизни. Спасибо Польше за прием, за то, что помогаете. Может, еще увидимся.