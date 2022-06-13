Во вторник, 14-го июня, состоится поединок четвертого тура группы В1 Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Украины и Ирландии. Матч пройдет в Лодзи (Польша), на поле стадиона «ЛКС». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Наша национальная команда является единоличным лидером группы В1. Ранее «сине-желтые» обыграли Ирландию со счетом 1:0 и Армению – 3:0. «Зеленая армия» после поражения от армян (0:1) и сборной Украины на своем поле разгромила Шотландию со счетом 3:0. Предстоящая встреча станет завершающим аккордом изнурительного футбольного марафона сборной Украины: матч против Ирландии станет пятым для «сине-желтых» за две недели.

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Ирландия, за которой можно следить здесь.