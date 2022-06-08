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Лига наций
Ирландия
08.06.2022, FT 0 : 1
УКРАИНА
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Лига наций
08 июня 2022, 23:44 | Обновлено 09 июня 2022, 00:05
2639
16

Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине

Команда Александра Петракова резервным составом обошлась без пропущенных мячей

08 июня 2022, 23:44 | Обновлено 09 июня 2022, 00:05
2639
16
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины пребывает в сверхплотном графике: за восемь дней наша национальная команда провела третий поединок. Конечно, все мы надеялись, что «сине-желтые» сумеют завоевать путевку на чемпионат мира в Катаре, и эта задача была первоочередной в рамках июньского футбольного марафона. Не сложилось. Но жизнь продолжается: теперь подопечным Александра Петракова нужно сконцентрироваться на достижении другой цели: возвращении в когорту сильнейших сборных Лиги наций. Первым нашим соперником в группе В1 стала команда Ирландии. «Зеленая армия» уже успела провести одну встречу в рамках турнира, уступив на выезде Армении.

На матчи плей-офф за право выхода на мундиаль «сине-желтые» выходили в неизменном стартовом составе. Но теперь ротации было не избежать. Тем более, что в лазарете оказались Бущан и Степаненко. Не попали в заявку на поединок Ярмоленко и Яремчук. Единственным, кто снова оказался в стартовом составе сборной Украины, стал Миколенко. Место в воротах занял Лунин, а за оборону тренерский штаб доверил отвечать Сироте, Бондарю и Попову. В полузащите, кроме упомянутого Миколенко, вышли Сидорчук, Шапаренко и Качараба. На острие атаки расположился Довбик, которому должны были помогать Мудрик и Зубков.

Getty Images/Global Images Ukraine

Встреча началась с агрессивного прессинга хозяев поля, с которым не всегда хладнокровно справлялись наши футболисты. В одном из эпизодов под прессингом соперников обрезался Лунин, но «зеленые» не воспользовались оплошностью голкипера. А на исходе первой десятиминутки Лунину пришлось демонстрировать свою реакцию после низового удара Найта.

В дальнейшем украинцы взяли мяч под контроль, пытаясь наладить свою комбинационную игру. Периодами просматривалась нехватка взаимопонимания: в таком составе сборная Украины предстала впервые. Но несмотря на несколько сумбурные действия, «сине-желтые» совершили несколько перспективных подходов к штрафной соперников. Ирландцы же перешли на игру вторым номером, пытаясь стремительно выбегать в контратаки. Пытался брать игру на себя Мудрик, но у нашего реактивного полузащитника не складывалось с завершающим ударом или обостряющей передачей.

Впрочем, по-настоящему реальных угроз в первом тайме не было (мяч один раз оказался в сетке ворот Ирландии, но арбитр справедливо зафиксировал оффсайд у Довбика, который брал непосредственное участие в эпизоде). Поэтому на перерыв команды ушли с вполне логичным ничейным результатом.

В начале второго тайма на поле вышел Цыганков, заменивший пассивно проведшего первую половину встречи Зубкова. И вингер уже на 48-й минуте стал автором результативного удара. Цыганков навесил со штрафного с правого фланга, и мяч влетел в дальний угол. Голкипер сборной Ирландии был дезориентирован неудачной попыткой Бондаря замкнуть передачу.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Зеленые» начали более активно приближаться к нашим владениям, и теперь уже у «сине-желтых» появились свободные зоны для проведения контратак. К тому же, футболисты нашей команды заиграли уверенней, «перекусывая» попытки ирландцев что-то путное придумать у ворот Лунина.

Нервных минут в концовке, как это часто бывает в матчах с участием сборной Украины, избежать не удалось. Особенно ёкнуло сердце после удара головой Даффи, когда Лунин в прыжке перевел мяч в перекладину. А уже в компенсированное время шанс вырвать ничью упустил Найт, который метров с десяти пробил выше ворот. В итоге, украинцы удержали минимальное преимущество.

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже 11-го июня сборная Украины проведет следующую встречу Лиги наций. Соперником нашей команды станет Армения, которая сегодня в гостях проиграла Шотландии со счетом 0:2.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 1. 1-й тур.

Ирландия – Украина - 0:1

Цыганков, 48

  Каллен, 54 – Миколенко, 78

Ирландия: Келлехер – Еган (О’Ши, 62), Даффи, Коллинз – Стивенс (Макклин, 68), Каллен, Хендрик, Кристи (Браун, 68) – Найт, Огбене (Хемилтон, 78), Робинсон (Обафеми, 68).

Украина: Лунин – Сирота, Бондарь, Попов – Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Качараба (Караваев, 71) – Мудрик (Пихаленок, 71), Довбик (Сикан, 80), Зубков (Цыганков, 46).

Арбитр: Филип Глова (Словакия).

Стадион: «Авива Стэдиумм» (Дублин, Ирландия).

Удары (в створ): 14 (4) – 14 (4)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 8 – 2.

ИРЛАНДИЯ-УКРАИНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 16
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Тарас Михайлович
Мої висновки: 1) Мудрик ніякий не Пеле, Марадона, Месі і тд. (Поки що). 2) Довбик не є кращим від Яремчука. 3)Здивував Качараба- потоптався по бритах, забивав, помилявся- був на видноті.4) Циганков і Караваєв відчувається, що основа 5) ЛУНІЩЩЩЕ- напевно лев матчу (на мою думку), гарна конкуренція Бущану. Всіх з перемогою!!!
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+11
Макс Максов
У Миколенка три сердця!)
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+6
Spectra
Один в один как матч с Уэльсом, только все наоборот, но лучше бы мы там выиграли, а тут проиграли...
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
zzg77
Мудрик, Довбик сыграли хреново, а Зубков и Бондарь вообще не уровень сборной. Смотрелись Лунин и Качараба. Я вообще против такой большой ротации, мы ведь не Франция.
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+3
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Serhiy Vyhryst
Диво-голом здолала Ірландію.
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+3
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pricolist
Я розумію, що Петраков застосував ротацію, але картини гри взагалі немає, якийсь сумбурний футбол. Якогось гравця виділити важко, всі зіграли слабегько, окрім, можливо, Луніна. Але і останній іноді помилявся, поганенька гра ногами. У Петракова попереду ще дуже багато роботи 
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+3
IgorIgor
Циганков лев матчу
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+3
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zzg77
Неужели в этом составе не нашлось бы места Буяльскому или Беседину? Да и Ванат получше Сикана выглядит
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+2
Nordenus
Думаю такого Лунина можно ставить в основу сборной, даже не смотря на то что не играет в Реале.
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+1
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DED_PANAS
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0
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