В среду, 8-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы B1, в котором сразятся Ирландия и Украина. Матч пройдет в Дублине (Ирландия), на поле стадиона «Авива Стэдиумм», начало в 21:45.

Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре, поэтому единственным значимым турниром в этом году для нее будет Лига наций УЕФА. Команда Александра Петракова начнет свой путь в дивизионе B с матча против Ирландии, против которой придется сыграть дважды за короткий срок, согласно календарю. Тренерский штаб предсказал нам глубокую ротацию стартового состава, поэтому определенно будет на что посмотреть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Ирландия – Украина. За ходом матча можно следить по этой ссылке.