Восьмого июня на «Авива Стэдиум» в Дублине сборная Украины начинает новую главу в своей истории. В рамках второго тура Лиги наций «сине-желтые» померяются силами с национальной командой Ирландии.

Ирландия

Островитян называли одним из главных конкурентов сборной Украины в борьбе за первое место в квартете (окромя двух этих команд, там еще «прописаны» сборные Шотландии и Армении).

И называли небезосновательно. До стартового тура Лиги наций – против сборной Армении – беспроигрышная серия «зеленой армии» насчитывала восемь матчей. В эту серию уместились ничьи с такими грозными соперниками, как Португалия и Бельгия. К тому же, ирландцы очень уверенно чувствуют себя в родных стенах.

Однако матч в Ереване закончился для подопечных Кенни фиаско – поражением 0:1. Нельзя сказать, что армяне были на голову лучше своего соперника, но они сумели забить свой гол (залетел шальной дальний удар с отскоком от штанги), а вот гостям не удалось реализовать свои моменты.

Собственно, нынешняя сборная Ирландии тем и примечательна, что очень неудачно играет на выезде. И не может похвастаться стабильностью. К сожалению для ее поклонников, времена, когда «зеленая армия» регулярно выходила на Мундиали, остались в прошлом. «Золотое» поколение Роя и Робби Кинов ушло на заслуженный отдых. А заменить этих звезд оказалось некем.

По сути, сборная Ирландии – это «лайт» копия сборной Шотландии. Подопечные Кенни исповедуют простой и проверенный веками британский стиль игры. Они любят много бегать, много навешивать, цепляться за верховые мячи. Основа команды – игроки из английских лиг. Подавляющее большинство – из неэлитных дивизионов.

Можно выделить запасного голкипера «Ливерпуля» Келлехера, Калума Робинсона, нападающего «Вест Брома», и Коллинза, центрбека «Бернли».

Как правило, сборная Ирландии предпочитает играть в три центральных защитника. И с одним форвардом. Такая модель игры, как мы уже не единожды убедились, очень неудобная для сборной Украины. К тому же, в плане «функционала» ирландцы не уступят нашим игрокам.

Так что простым оппонентом для сборной Петракова «зеленая армия» точно не будет.

Украина

Главный за последний год поединок сборная Украины проиграла, уступив путевку на ЧМ-2022 национальной команде Уэльса. «В раздевалке гробовая тишина», - так охарактеризовал состояние своих подопечных после игры на «Кардифф Сити» главный тренер «сине-желтых» Александр Петраков.

К глубокому сожалению, украинцы не смогли решить задачу пробиться на Мундиаль. И для некоторых возрастных футболистов тот шанс так и останется последним, неиспользованным.

Но нужно жить дальше. Нужно смотреть в будущее. А будущее таково: старт в Лиге наций, уже в группе В. Там тоже свои счеты: нужно выигрывать группу и возвращаться в элитный дивизион турнира.

На данном этапе самое главное для нашей команды – отойти (и физически, и в первую очередь морально) от последствий поражения от Уэльса. Наверное, сейчас наиболее востребованными будут в сборной психологи и реабилитологи. Да и тренеры с физподготовки.

В столицу Ирландии украинцы вылетели на следующий день после игры в Кардиффе. Расквартировались в одном из отелей в пригороде Дублина. К матчу команда готовилась на полях одного из университетов ирландской столицы.

Определить стартовый состав сборной Украины сейчас задача почти нереальная. После игры с Уэльсом Петраков заявил, что в игре против Ирландии мы увидим радикально иной состав «сине-желтых».

Тренер вряд ли лукавил. И подтверждением этому может служить хотя бы тот факт, что в первом тренировочном занятии в Дублине участвовали лишь 16 игроков, а те, кто выходил в основе против валлийцев, получили отдых.

Следовательно, восьмого июня сборная Украины предстанет в очень интересном виде. Примерно в таком, как в товарищеских матчах накануне игры с Шотландией.

Эксперимент частично вынужденный, но на данной этапе необходимый.

Личные встречи

Ни в официальных, ни в товарищеских поединках соперники пока что не пересекались.

Прогноз

Игра уж точно не будет легкой прогулкой для нашей команды. Предстоит очередное испытание типическим представителем британского футбола. Ирландцы обязательно захотят реабилитироваться за досадное поражение в Ереване. Плюс они весьма успешны в родных пенатах. К тому же, сборная Украины наверняка сыграет без своих лидеров, нуждающихся в отдыхе.

Вместе с тем, шанс проявить себя получат игроки, находящиеся «под» основой. Видится, что спортивная злость должна у нас взыграть, что и позволит успешно выступить в Дублине. Предположим, что матч завершится ничьей.

Ориентировочные составы:

Ирландия: Келлехер, Коулмен, Стивенс, Даффи, Иган, Коллинз, Каллен, Хендрик, Робинсон, Паррот, Огбене

Украина: Пятов, Караваев, Сирота, Попов, Соболь, Пихаленок, Игнатенко, Шапаренко, Зубков, Мудрик, Довбик.

8 июня, среда