Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕТРАКОВ: «Я прививаю команде атакующий футбол, чтобы никого не боялась»
Лига наций
09 июня 2022, 01:15 | Обновлено 09 июня 2022, 01:44
357
1

ПЕТРАКОВ: «Я прививаю команде атакующий футбол, чтобы никого не боялась»

Коуч сборной Украины прокомментировал победу в Лиге наций над Ирландией

09 июня 2022, 01:15 | Обновлено 09 июня 2022, 01:44
357
1
ПЕТРАКОВ: «Я прививаю команде атакующий футбол, чтобы никого не боялась»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу в Лиге наций над Ирландией (1:0) в Дублине.

– Насколько вы удовлетворены изменениями в команде? Что принесло положительный результат?

– Мы только 5 июня провели очень сложный матч с Уэльсом. Чтобы не нанести вред ребятам, чтобы они не получили какую-либо травму, я решил дать сыграть молодым исполнителям, которые не играли. Я доволен, что они вышли и сыграли. Многие ребята дебютировали на официальном уровне. Будем разбирать ошибки, но я доволен самоотдачей молодых ребят, их отношением к игре. Доволен результатом. Это такой позитив после того, что случилось с Уэльсом. Мы перевернули страницу. Не заглядываем в прошлое, а двигаемся вперед.

– Что для вас значит эта победа, учитывая, что на трибунах присутствовало 3,5 тысячи украинских болельщиков, безумно радовавшихся успеху команды?

– Сейчас такое время. Пришли люди, находящиеся в Ирландии. Благодарю эту страну за то, что она приютила наших женщин, детей. Я понимаю, что все хотят домой, но сейчас не могут уезжать. Мы очень довольны тем, что сделали удачливыми наших граждан.

– Вы играли в достаточно атакующей манере. Считаете ли сборную Украины в этом плане лучше Ирландии, поскольку вы решили меньше обороняться и больше атаковать?

– Я прививаю команде атакующий футбол, чтобы она никого не боялась. Поскольку вам понравилось, то спасибо за оценку работы тренерского штаба, нашей команды. Мне это нравится.

– Как оцените игру Андрея Лунина, проведшего первый сухой матч за долгое время?

– Я его знаю с 15 лет. Знаю его отца, мать. Для меня он как сын. Я доволен тем, что он провел официальную игру, сыграл на ноль. Я его приветствовал, как и многих ребят. Многие игроки дебютировали в официальных турнирах за национальную сборную. Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Качараба, Пихаленок, Игнатенко. Я рад, что они обрели уверенность. Они были на сборах, готовились. Я ими доволен. Двигаемся дальше.

– Вы сделали 10 изменений в составе команды, это принесло группе игроков уверенность в своих силах. Собираетесь поставить этих же футболистов на домашний матч против Ирландии или смените состав?

– Я настолько далеко не смотрю. Завтра тренировка, 11 июня игра с Арменией. Увидим, как это будет. Сегодня должны были играть 11 новых игроков, но Эдуард Соболь заболел. Потому сыграл Виталий Миколенко, которого я тоже знаю с детства. Он сказал мне, что все хорошо, что он поможет. В дальнейшем будем смотреть на состояние футболистов.

Напоследок хочу поблагодарить Ирландию. Вы нас приняли очень хорошо. Я ходил по городу, ко мне подходили люди, желали удачи мне, Украине. Вы приютили наших женщин и детей. Всем спасибо, до свидания. Скоро встретимся снова, в Лодзи.

По теме:
Бельгия – Польша – 6:1. Дьявольский прием. Видео голов и обзор матча
Тренер сборной Ирландии: «Разочарованы поражением. Мы усложнили себе жизнь»
ПЕТРАКОВ: «Надо было на бутсы ребятам платформы прибить, чтобы выше стали?»
сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Ирландии по футболу Александр Петраков Лига наций Ирландия - Украина видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Футбол | 08 июня 2022, 23:45 0
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в Дублине

На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
Футбол | 08 июня 2022, 03:05 0
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией

Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места и сыграют с Францией

Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Волейбол | 08.06.2022, 18:55
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Футбол | 08.06.2022, 11:09
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Без Бущана и Яремчука. Заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Снова отказ. Ливерпуль готов продать Мане в Баварию за 50 миллионов
Футбол | 08.06.2022, 19:50
Снова отказ. Ливерпуль готов продать Мане в Баварию за 50 миллионов
Снова отказ. Ливерпуль готов продать Мане в Баварию за 50 миллионов
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vytas Mesk
Правильно , лучший тренер Украины
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
07.06.2022, 23:13 2
Теннис
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 10
Футбол
НХЛ. Яркий камбэк и победа Колорадо в ОТ. Лавины вышли в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Яркий камбэк и победа Колорадо в ОТ. Лавины вышли в финал Кубка Стэнли
07.06.2022, 07:16
Хоккей
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
07.06.2022, 06:00
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
07.06.2022, 21:10 6
Футбол
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
07.06.2022, 15:40 2
Бокс
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
07.06.2022, 23:38 1
Теннис
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
08.06.2022, 17:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем