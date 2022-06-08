Сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/23 со второго тура гостевым матчем против команды Ирландии.

Поединок проходит 8 июня в 21:45 в Дублине на стадионе «Авива».

Ирландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Незасчитанный гол Качарабы, 37 мин.

ГОЛ! 0:1. Виктор Цыганков, 48 мин.