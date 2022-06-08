Лига наций08 июня 2022, 23:45 | Обновлено 08 июня 2022, 23:55
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Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в Дублине
08 июня 2022, 23:45 | Обновлено 08 июня 2022, 23:55
7634
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Сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/23 со второго тура гостевым матчем против команды Ирландии.
Поединок проходит 8 июня в 21:45 в Дублине на стадионе «Авива».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ирландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Незасчитанный гол Качарабы, 37 мин.
ГОЛ! 0:1. Виктор Цыганков, 48 мин.
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
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