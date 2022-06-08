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Лига наций
Ирландия
08.06.2022, FT 0 : 1
УКРАИНА
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Лига наций
08 июня 2022, 23:45 | Обновлено 08 июня 2022, 23:55
7634
0

Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в Дублине

08 июня 2022, 23:45 | Обновлено 08 июня 2022, 23:55
7634
0
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/23 со второго тура гостевым матчем против команды Ирландии.

Поединок проходит 8 июня в 21:45 в Дублине на стадионе «Авива».

Ирландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Незасчитанный гол Качарабы, 37 мин.

ГОЛ! 0:1. Виктор Цыганков, 48 мин.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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