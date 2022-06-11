Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Национальная команда одержала вторую победу в Лиге наций
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига наций. Группа В1. 3 тур.
Украина – Армения – 3:0
Малиновский (61), Караваев (77), Миколенко (84)
Забарный (45+2), Зинченко (66), Матвиенко (87) – Бабаян (45+2), Байрамян (52), Адамян (89), Восканян (89)
Украина: Пятов, Зинченко (Миколенко, 78), Матвиенко, Забарный, Караваев, Шапаренко (Пихалёнок, 70), Сидорчук (Игнатенко, 85), Малиновский, Мудрик (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 70), Цыганков.
Армения: Юрченко, С.Мкртчян, Мкоян, Восканян, Монрой, Барсегян (Арутюнян, 66), Дашян (Малакян, 80), Удо, К.Оганесян, Байрамян (Бичахчян, 55), Бабаян (Адамян, 55).
Арбитр: Даниель Стефански (Польша)
Стадион ЛКС (Лодзь, Польша)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катер затонул от пробоины в левом борту
Украинский защитник может перебраться в лондонский клуб