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  4. Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Лига наций
УКРАИНА
11.06.2022, FT 3 : 0
Армения
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Лига наций
11 июня 2022, 17:58 | Обновлено 11 июня 2022, 18:06
824
3

Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению

Национальная команда одержала вторую победу в Лиге наций

11 июня 2022, 17:58 | Обновлено 11 июня 2022, 18:06
824
3
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

​Лига наций. Группа В1. 3 тур.

Украина – Армения – 3:0

Малиновский (61), Караваев (77), Миколенко (84)

 Забарный (45+2), Зинченко (66), Матвиенко (87) – Бабаян (45+2), Байрамян (52), Адамян (89), Восканян (89)

Украина: Пятов, Зинченко (Миколенко, 78), Матвиенко, Забарный, Караваев, Шапаренко (Пихалёнок, 70), Сидорчук (Игнатенко, 85), Малиновский, Мудрик (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 70), Цыганков.

Армения: Юрченко, С.Мкртчян, Мкоян, Восканян, Монрой, Барсегян (Арутюнян, 66), Дашян (Малакян, 80), Удо, К.Оганесян, Байрамян (Бичахчян, 55), Бабаян (Адамян, 55).

Арбитр: Даниель Стефански (Польша)

Стадион ЛКС (Лодзь, Польша)

​УКРАИНА - АРМЕНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Александр Ад
покаралі вірмен за грубість,суддя либеральничав.Но наши молодці!Слава Україні!
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0
Макс Максов
Сидорчук здорово підчищав за партнерами! Забарний прогресує з кожним матчем(Мудрику потрібно брати приклад), Караваєв просто молодець, ну і П'ятов довів що він таки легенда збірної! Всіх з яскравою перемогою!
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0
Михаил Степанов
уверено по счету, но эти муки в первом тайме нафиг никому не нужны
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