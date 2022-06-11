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УКРАИНА
11.06.2022, FT 3 : 0
Армения
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Лига наций
11 июня 2022, 19:03 | Обновлено 11 июня 2022, 19:18
752
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Александр ПЕТРАКОВ: «Играть в Лодзи было правильным решением»

Наставник сборной Украины – о матче против Армении

11 июня 2022, 19:03 | Обновлено 11 июня 2022, 19:18
752
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Играть в Лодзи было правильным решением»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу 3:0 над Арменией в Лиге наций:

- Хочу поблагодарить Андрея Пятова за все, что он сделал для украинского футбола. Очень грустно, но он сам захотел уйти. Так и сказал мне: «Васильевич, есть хорошие молодые ребята, мне нужно дать им дорогу». Завтра в 6 утра он уже уезжает из сборной.

Относительно игры – ребята играли хорошо, создали много моментов и сегодня реализовали их. Двигаемся дальше.

– Какие впечатления от замен? Миколенко забил, Довбик тоже вошел в игру. Почему вы так эмоционально реагировали на голы?
– Ну, я такой человек. Тем, кто не работал в футболе, это важно понять. Ради таких мгновений мы и живем – это адреналин. Я радовался за ребят.

Миколенко вышел на замену потому, что Зинченко устал и получил желтую карточку. Я боялся, чтобы не было удаления. Я Зинченко просил сыграть на этой позиции, потому что Миколенко провел три игры, устал, а Соболь только начал тренироваться.

Ярмоленко заболел, у него высокая температура. Он хотел играть, но я сказал, что не нужно. Думаю, к 14-му числу он отойдет и будет играть, как и Сирота.

– Из трансляции казалось, что на трибунах прекрасная атмосфера, почти домашняя. Как это ощущалось на поле?
– И игрокам, и тренерам хорошо играть, когда есть болельщики. А сегодня атмосфера была великолепной, почти как в Украине. Играть в Лодзи было верным решением. Пришли многие соотечественники, они радовались. Все хотят домой, чтобы закончилась война. Можем только поблагодарить за поддержку, она много стоит.

– Мы уже привыкли по предыдущим матчам, что соперники показывают какие-то жесты поддержки Украине. Сегодня со стороны Армении такого не было видно. В приватном общении этой поддержки не было?
– Перед игрой ко мне подошел тренер с переводчиком, пожелал всего самого лучшего, чтобы скорее закончилась война. После игры игроки подошли и тренеры, поблагодарили. Все хорошо.

Это наша война. Я вижу, что люди вокруг уже понемногу устают от войны. Мы должны сами себе помогать – войну закончить, восстанавливать страну. Хорошо, если мир поможет.

– Вы уже говорили о простуде. Нет подозрения на какую-то эпидемию в команде?
– Нет, нет. Была сложная погода в Уэльсе – дождь, ветер очень холодно. Не все сразу заболели. Думаю, нет никакой инфекции. Ситуация контролируется.

– Как вы оцените Зинченко на позиции левого защитника?
- Ну, если его туда Гвардиола ставит – значит, хорошо. Это сборная, игроки должны уметь играть на 2-3 позициях.

– Как команда попрощается с Пятовым?
– Банкета не будет. Он едет ранним утром, в 6 часов. Я попросил ребят, чтобы ничего не было. Он будет приезжать в сборную, когда команда будет собираться в сентябре. Закончить в сборной – это не мое решение, а его. Думаю, он еще поиграет на хорошем уровне.

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Источник Sport.ua
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