Александр ПЕТРАКОВ: «Играть в Лодзи было правильным решением»
Наставник сборной Украины – о матче против Армении
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу 3:0 над Арменией в Лиге наций:
- Хочу поблагодарить Андрея Пятова за все, что он сделал для украинского футбола. Очень грустно, но он сам захотел уйти. Так и сказал мне: «Васильевич, есть хорошие молодые ребята, мне нужно дать им дорогу». Завтра в 6 утра он уже уезжает из сборной.
Относительно игры – ребята играли хорошо, создали много моментов и сегодня реализовали их. Двигаемся дальше.
– Какие впечатления от замен? Миколенко забил, Довбик тоже вошел в игру. Почему вы так эмоционально реагировали на голы?
– Ну, я такой человек. Тем, кто не работал в футболе, это важно понять. Ради таких мгновений мы и живем – это адреналин. Я радовался за ребят.
Миколенко вышел на замену потому, что Зинченко устал и получил желтую карточку. Я боялся, чтобы не было удаления. Я Зинченко просил сыграть на этой позиции, потому что Миколенко провел три игры, устал, а Соболь только начал тренироваться.
Ярмоленко заболел, у него высокая температура. Он хотел играть, но я сказал, что не нужно. Думаю, к 14-му числу он отойдет и будет играть, как и Сирота.
– Из трансляции казалось, что на трибунах прекрасная атмосфера, почти домашняя. Как это ощущалось на поле?
– И игрокам, и тренерам хорошо играть, когда есть болельщики. А сегодня атмосфера была великолепной, почти как в Украине. Играть в Лодзи было верным решением. Пришли многие соотечественники, они радовались. Все хотят домой, чтобы закончилась война. Можем только поблагодарить за поддержку, она много стоит.
– Мы уже привыкли по предыдущим матчам, что соперники показывают какие-то жесты поддержки Украине. Сегодня со стороны Армении такого не было видно. В приватном общении этой поддержки не было?
– Перед игрой ко мне подошел тренер с переводчиком, пожелал всего самого лучшего, чтобы скорее закончилась война. После игры игроки подошли и тренеры, поблагодарили. Все хорошо.
Это наша война. Я вижу, что люди вокруг уже понемногу устают от войны. Мы должны сами себе помогать – войну закончить, восстанавливать страну. Хорошо, если мир поможет.
– Вы уже говорили о простуде. Нет подозрения на какую-то эпидемию в команде?
– Нет, нет. Была сложная погода в Уэльсе – дождь, ветер очень холодно. Не все сразу заболели. Думаю, нет никакой инфекции. Ситуация контролируется.
– Как вы оцените Зинченко на позиции левого защитника?
- Ну, если его туда Гвардиола ставит – значит, хорошо. Это сборная, игроки должны уметь играть на 2-3 позициях.
– Как команда попрощается с Пятовым?
– Банкета не будет. Он едет ранним утром, в 6 часов. Я попросил ребят, чтобы ничего не было. Он будет приезжать в сборную, когда команда будет собираться в сентябре. Закончить в сборной – это не мое решение, а его. Думаю, он еще поиграет на хорошем уровне.
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