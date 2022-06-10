11 июня сборная Украины в рамках третьего тура Лиги наций встретится со сборной Армении (для «сине-желтых» это будет второй поединок в турнире). Матч состоится в польской Лодзи на стадионе ЛКС, который будет для нас домашним как минимум на две ближайшие игры.

Украина

На следующий день после победного матча в Дублине украинцы не сразу отправились в Польшу. С утра у подопечных Петракова было тренировочное занятие. А в Лодзь наша делегация отправилась ближе к вечеру.

Поединок против сборной Армении точно пропустит Степаненко, получивший повреждение накануне игры против Ирландии. В одной из соцсетей Тарас написал о том, что для него нынешний сезон уже закончен. Также не сыграют Георгий Бущан и Александр Сирота. У голкипера повреждение и он уже покинул расположение команды, а защитник простудился.

Остальные игроки – в строю. А вот каким именно будет этот «строй», сейчас сказать сложно. Потому что на данный момент у Петракова действительно есть выбор: можно ставить «под ружье» и проверенных бойцов, можно снова делать ставку на молодежь, а можно сделать «микс» из опытных и молодых исполнителей. Скорее всего, последний вариант и выберет наш тренер.

А коль так, то смеем предположить, что в этот раз сборная Украины будет играть в два центрбека. То есть, следует ожидать появления той четверки защитников, что и в игре против Уэльса.

Интересным предстоит выбор на месте «волнореза». Степаненко не сыграет, стало быть, можно на этой позиции задействовать Сидорчука, а можно Пихаленка. Да и об Игнатенко забывать не стоит.

Что касается линии атаки, то она, скорее всего, будет аналогична той, которую Петраков выставил на игру против валлийцев.

Стадион ЛКС на обе домашние игры сборной Украины должен быть заполнен: поддержать «сине-желтых» придут не только украинские болельщики, но и тамошние любители футбола. Цена билетов – 40 и 60 злотых.



УАФ

Армения

После во многом сенсационной победы армян над сборной Ирландии в первом туре, на коллектив Хоакина Капарроса перестали смотреть, как на главного аутсайдера нашей группы. Армяне достаточно грамотно поставили игру в обороне, перекрыв кислород «зеленой армии» на флангах. И очень неплохо огрызались на контратаках. Правда, гол забили после дальнего сильного удара.

После финального свистка армянской радости не было предела: еще бы, их сборная впервые победила в родных стенах с марта 2021 года. К тому же, победа одержана уже без Мхитаряна: многолетний лидер армянской сборной принял решение завязать с международной карьерой.

Однако второй поединок в группе – против Шотландии – армянам явно не задался. Британцы без особых хлопот и проблем забили два гола в первом тайме, а остальное время откровенно валяли дурака. Итоговый счет мог быть и намного крупнее, если бы подопечные Кларка реализовали все свои возможности.

Вот так, фактически за две игры, сборная Армении пережила весь спектр футбольной жизни: от лидера группы – до аутсайдера.

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Личные встречи

Ранее украинцы регулярно пересекались с армянами в отборочных группах. И нужно признать, что закавказцы любили попить нашей крови. Хотя «сине-желтые» и не проиграли ни одного очного поединка, практически все матчи носили боевой характер.

В последний раз оппоненты встречались в 2003 году – в отборе на Евро-2004. Всего сыграно восемь матчей: пять побед сборной Украины и три ничьи.

Прогноз

Перед командой Петракова стоит четкая задача – вернуться в элитный дивизион Лиги наций. И первый шаг на этом пути уже сделан – «сине-желтые» на выезде победили сборную Ирландии. Теперь предстоит сделать очередной шаг. Если с нашей стороны не будет недооценки соперника и не произойдет никакого форс-мажора, второй шаг нашим футболистам должен даться без особых трудностей. Да, армян нужно остерегаться, они и без Мхитаряна могут созидать и забивать, но если говорить в целом, то наша сборная по уровню и классу – на порядок выше. Поэтому 11 июня в Лодзи нам просто нужно забрать свое. Забрать победу.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Караваев, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Пихаленок, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, Мкоян, А. Оганесян, К. Оганесян, Вбеймар, Сперцян, Барсегян, Байрамян, Бичан.

11 июня, суббота