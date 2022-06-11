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Лига наций
УКРАИНА
11.06.2022, FT 3 : 0
Армения
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Лига наций
11 июня 2022, 18:05 |
2522
1

Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 июня 2022, 18:05 |
2522
1
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня в 16:00 сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении. Для сине-желтых это второй поединок в турнире (игра с Шотландией перенесена на сентябрь).

Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 61 мин.

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 77 мин.

ГОЛ! 3:0. Виталий Миколенко, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (УКРАИНА).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА).
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Источник Sport.ua
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