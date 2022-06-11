Лига наций11 июня 2022, 18:05 |
2522
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Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
11 июня 2022, 18:05 |
2522
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11 июня в 16:00 сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении. Для сине-желтых это второй поединок в турнире (игра с Шотландией перенесена на сентябрь).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 61 мин.
ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 77 мин.
ГОЛ! 3:0. Виталий Миколенко, 84 мин.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (УКРАИНА).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (УКРАИНА).
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