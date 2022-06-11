11 июня в 16:00 сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении. Для сине-желтых это второй поединок в турнире (игра с Шотландией перенесена на сентябрь).

Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 61 мин.

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 77 мин.

ГОЛ! 3:0. Виталий Миколенко, 84 мин.