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Лига наций
УКРАИНА
11.06.2022 16:00 - : -
Армения
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Лига наций
10 июня 2022, 19:26 | Обновлено 10 июня 2022, 19:40
449
0

Украина – Армения. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

10 июня 2022, 19:26 | Обновлено 10 июня 2022, 19:40
449
0
Украина – Армения. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11-го июня, состоится поединок третьего тура группы В1 Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Украины и Армении. Матч пройдет в Лодзи (Польша), на поле стадиона «ЛКС». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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Наша национальная команда с победы стартовала в Лиге наций, на выезде обыграв Ирландию со счетом 1:0. Единственный результативный удар в матче нанес Виктор Цыганков. Команда Армении провела уже две встречи в рамках турнира, одержав победу в противостоянии с «зеленой армией» (1:0) и уступив Шотландии (0:2).

Украина – Армения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Армения, за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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