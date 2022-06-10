Украина – Армения. Текстовая трансляция матча
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В субботу, 11-го июня, состоится поединок третьего тура группы В1 Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Украины и Армении. Матч пройдет в Лодзи (Польша), на поле стадиона «ЛКС». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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Наша национальная команда с победы стартовала в Лиге наций, на выезде обыграв Ирландию со счетом 1:0. Единственный результативный удар в матче нанес Виктор Цыганков. Команда Армении провела уже две встречи в рамках турнира, одержав победу в противостоянии с «зеленой армией» (1:0) и уступив Шотландии (0:2).
Украина – Армения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Армения, за которой можно следить здесь.
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