Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запускают кампанию с призывом бойкотировать российских спортсменов, поддерживающих или отмалчивающихся по поводу российского вторжения на украинские территории.

Проект «Спортивный фронт» - это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного комьюнити к войне в Украине.

Цель кампании - блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались «за войну» или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта.

«Из-за войны в Украине все стадионы умолкли. Тишину разорвали российские обстрелы, взрывы российских ракет и российских фосфорных бомб. Тишину разорвали крики украинских женщин и слезы украинских детей. Большинство российских спортсменов умолкли. Это молчание и дальше убивает украинцев.

Украинские стадионы умолкли. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать. Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война в Украине. Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает», - сказал Шевченко в своем обращении.