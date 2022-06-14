Чемпионат мира14 июня 2022, 22:16 |
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Малиновский получил травму в матче сборной Украины
Хавбек отыграл 25 минут
14 июня 2022, 22:16 |
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В матче Лиги наций Украина - Ирландия травму получил полузащитник Руслан Малиновский.
Игрок после двух столкновений с соперниками попросил замену на 25-й минуте. Вместо него вышел Михаил Мудрик.
Игра против Ирландии стала пятой для сборной Украины с 1 июня. После этой встречи футболисты смогут отправиться отдыхать.
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