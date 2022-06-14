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  4. Малиновский получил травму в матче сборной Украины
Чемпионат мира
14 июня 2022, 22:16 |
224
0

Малиновский получил травму в матче сборной Украины

Хавбек отыграл 25 минут

14 июня 2022, 22:16 |
224
0
Малиновский получил травму в матче сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций Украина - Ирландия травму получил полузащитник Руслан Малиновский.

Игрок после двух столкновений с соперниками попросил замену на 25-й минуте. Вместо него вышел Михаил Мудрик.

Игра против Ирландии стала пятой для сборной Украины с 1 июня. После этой встречи футболисты смогут отправиться отдыхать.

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сборная Украины по футболу Украина - Ирландия Руслан Малиновский
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Источник Sport.ua
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