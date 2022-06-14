Малиновский получил травму в матче сборной Украины

В матче Лиги наций Украина - Ирландия травму получил полузащитник Руслан Малиновский.

Игрок после двух столкновений с соперниками попросил замену на 25-й минуте. Вместо него вышел Михаил Мудрик.

Игра против Ирландии стала пятой для сборной Украины с 1 июня. После этой встречи футболисты смогут отправиться отдыхать.