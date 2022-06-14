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Лига наций
Польша
14.06.2022, FT 0 : 1
Бельгия
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Лига наций
14 июня 2022, 23:47 |
667
0

Нидерланды драматично обыграли Уэльс, победа Бельгии над Польшей

Нидерланды уверенно лидируют в группе Лиги наций

14 июня 2022, 23:47 |
667
0
Нидерланды драматично обыграли Уэльс, победа Бельгии над Польшей
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе A4 Лиги наций продолжает лидировать сборная Нидерландов, которая в драматичном матче обыграла Уэльс со счетом 3:2.

Лидер Уэльс Гарет Бэйл в компенсированное время сравнял счет, но ничью это не принесло. Через минуту Депай все же оформил победный гол.

В другой встрече Бельгия обыграла Польшу.

Группа A4

Нидерланды - Уэльс 3:2
Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 - Джонсон, 26, Бэйл, 90+2 (с пен)

Нидерланды: Силиссен, Хатебор (Дюмфрис, 46), Тезе (Де Врей, 46), Де Лигт, Мартинс, Маласия, Ф.де Йонг, Коопмайнерс, Гакпо, Ланг (Бергвейн, 73), Йенссен (Депай, 73)

Уэльс: Хеннесси, Бернс (Робертс, 46), Родон (Гинтер, 67), Ампаду, Мипэм, Томас, Дэвис, Смит (Рэмзи, 63), Уилсон, Джеймс (Бэйл, 70), Джонсон

Польша - Бельгия 0:1
Гол: Батшуайи, 16

Польша: Щесны, Кеш, Витеска (Гросицки, 84), Глик, Кивиор, Залевски (Франковски, 58), Линетти (Горальски, 84), Зурковски, Зьелински (Свидерски, 58), Шимански (Клих, 70), Левандовски

Бельгия: Миньоле, Кастань, Дендонкер, Альдервейрельд, Вертонген, Витсель (Ванакен, 46), Тилеманс, Т.Азар (Фокет, 62), Мертенс (Де Кетеларе, 80), Э.Азар (Троссар, 67), Батшуайи (Опенда, 67)

1. Нидерланды - 10
2. Бельгия - 7
3. Польша - 4
4. Уэльс - 1

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Источник Sport.ua
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