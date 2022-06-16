Лига наций
14.06.2022, FT 3 : 2
Лига наций16 июня 2022, 02:25 | Обновлено 16 июня 2022, 02:40
62
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Нидерланды – Уэльс – 3:2. Фантастическая концовка. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
16 июня 2022, 02:25 | Обновлено 16 июня 2022, 02:40
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Настоящий триллер увидели зрители в матче 4-го тура Лиги наций.
Форвард Гарет Бейл сравнял счет для Уэльса на 90+2 минуте (2:1).
А Мемфис Депай принес победу Нидерландам на 90+3 минуте (3:2).
Лига наций, 4-й тур, 14 июня
Нидерланды – Уэльс – 3:2
Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бэйл, 90+2 (пен).
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарет Бэйл (Уэльс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Нидерланды).
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