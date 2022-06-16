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  4. Нидерланды – Уэльс – 3:2. Фантастическая концовка. Видео голов и обзор игры
Лига наций
Нидерланды
14.06.2022, FT 3 : 2
Уэльс
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Лига наций
16 июня 2022, 02:25 | Обновлено 16 июня 2022, 02:40
62
0

Нидерланды – Уэльс – 3:2. Фантастическая концовка. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

16 июня 2022, 02:25 | Обновлено 16 июня 2022, 02:40
62
0
Нидерланды – Уэльс – 3:2. Фантастическая концовка. Видео голов и обзор игры
УЕФА. Мемфис Депай

Настоящий триллер увидели зрители в матче 4-го тура Лиги наций.

Форвард Гарет Бейл сравнял счет для Уэльса на 90+2 минуте (2:1).

А Мемфис Депай принес победу Нидерландам на 90+3 минуте (3:2).

Лига наций, 4-й тур, 14 июня

Нидерланды – Уэльс – 3:2

Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бэйл, 90+2 (пен).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарет Бэйл (Уэльс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Нидерланды).
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Лига наций видео голов и обзор сборная Нидерландов по футболу сборная Уэльса по футболу Мемфис Депай Гарет Бэйл
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Источник Sport.ua
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