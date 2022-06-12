Во вторник, 14 июня, в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Нидерландов примет национальную команду Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Нидерланды

«Оранжевые» являются серебряными призерами первого в истории розыгрыша Лиги наций. В сезоне 2018/2019 они сумели добраться до финала, где уступили Португалии (0:1). На экваторе группового раунда нынешнего розыгрыша команда Луи ван Гала занимает первое место в квартете, имея в активе семь очков.

В первом туре нидерландцы разгромили Бельгию (4:1), затем в Кардиффе обыграли Уэльс (2:1), а вот в первом домашнем поединке взяли всего лишь один балл, расписав мировую с Польшей (2:2). Гандикап над поляками и бельгийцами, которые разделяют второе-третье места в турнирной таблице, составляет внушительные три очка.

Уэльс

5 июня команда Роберта Пейджа сумела оформить выход на чемпионат мира 2022, обыграв в финале плей-офф квалификации сборную Украины со счетом 1:0. Валлийцы создали гораздо меньше опасных моментов, однако сумели забить благодаря автоголу, сохранив при этом собственные ворота на замке.

В Лиге наций результаты Уэльса гораздо более скромные. Валлийцы имеют в активе лишь одно очко, добытое благодаря ничьей с Бельгией (1:1). Сохранить прописку в элитном дивизионе Уэльсу будет непросто, но впереди еще три поединка. Мыслями подопечные Пейджа уже наверняка на Мундиале в Катаре, где сыграют в одном квартете с Англией, Ираном и США.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.34 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Флеккен – де Врей, ван Дейк, де Лихт, Думфрис, Классен, де Йонг, Коопмейнерс, Бергхейс, Бергвейн, Депай.

Уэльс: Уорд – Гантер, Мепам, Родон, Норрингтон-Дэвис, Томас, Моррелл, Смит, Бернс, Джонсон, Уилсон.

14 июня, вторник