Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
Нидерланды
14.06.2022 21:45 - : -
Уэльс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 июня 2022, 11:11 | Обновлено 12 июня 2022, 12:01
57
0

Нидерланды – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Обидчики сборной Украины рискуют вылететь в дивизион В

12 июня 2022, 11:11 | Обновлено 12 июня 2022, 12:01
57
0
Нидерланды – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 июня, в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Нидерландов примет национальную команду Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Нидерланды

 

«Оранжевые» являются серебряными призерами первого в истории розыгрыша Лиги наций. В сезоне 2018/2019 они сумели добраться до финала, где уступили Португалии (0:1). На экваторе группового раунда нынешнего розыгрыша команда     Луи ван Гала занимает первое место в квартете, имея в активе семь очков.

В первом туре нидерландцы разгромили Бельгию (4:1), затем в Кардиффе обыграли Уэльс (2:1), а вот в первом домашнем поединке взяли всего лишь один балл, расписав мировую с Польшей (2:2). Гандикап над поляками и бельгийцами, которые разделяют второе-третье места в турнирной таблице, составляет внушительные три очка.

Уэльс

 

5 июня команда Роберта Пейджа сумела оформить выход на чемпионат мира 2022, обыграв в финале плей-офф квалификации сборную Украины со счетом 1:0. Валлийцы создали гораздо меньше опасных моментов, однако сумели забить благодаря автоголу, сохранив при этом собственные ворота на замке.

В Лиге наций результаты Уэльса гораздо более скромные. Валлийцы имеют в активе лишь одно очко, добытое благодаря ничьей с Бельгией (1:1). Сохранить прописку в элитном дивизионе Уэльсу будет непросто, но впереди еще три поединка. Мыслями подопечные Пейджа уже наверняка на Мундиале в Катаре, где сыграют в одном квартете с Англией, Ираном и США.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Нидерланды в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.34 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Флеккен – де Врей, ван Дейк, де Лихт, Думфрис, Классен, де Йонг, Коопмейнерс, Бергхейс, Бергвейн, Депай.

Уэльс: Уорд – Гантер, Мепам, Родон, Норрингтон-Дэвис, Томас, Моррелл, Смит, Бернс, Джонсон, Уилсон.

14 июня, вторник

Нидерланды – Уэльс
Роттердам. Стадион «Фейеноорд». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Пятов – настоящий капитан, легенда»
Мануэль НОЙЕР: «Играть с Венгрией крайне неудобно»
Словения - Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
прогнозы Лига наций сборная Нидерландов по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Футбол | 12 июня 2022, 05:40 2
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм

Обозреватель Sport.ua итожит разгромную победу сборной Украины над Арменией

Обновление рекорда. Пятов в прощальном матче покорил очередное достижение
Футбол | 12 июня 2022, 01:20 0
Обновление рекорда. Пятов в прощальном матче покорил очередное достижение
Обновление рекорда. Пятов в прощальном матче покорил очередное достижение

37-летний голкипер стартовал в 11-м для себя официальном турнире

Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Футбол | 11.06.2022, 20:30
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Футбол | 11.06.2022, 22:11
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Футбол | 11.06.2022, 14:46
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
10.06.2022, 10:06 49
Футбол
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты
12.06.2022, 00:10 8
Бокс
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
Крах чемпиона и гимн Украины. Дюбуа уверенно разобрался с Брайаном
12.06.2022, 02:48
Бокс
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
10.06.2022, 19:09 2
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
11.06.2022, 15:25 1
Другие виды
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
Украинская легкоатлетка: «Желаю Ласицкене их же «русского мира»
12.06.2022, 04:34
Другие виды
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
10.06.2022, 11:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем