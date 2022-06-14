Англия14 июня 2022, 21:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал Дарвина Нуньеса за рекордные 85 млн
Уже экс-партнер Романа Яремчука пошел на повышение
14 июня 2022, 21:25 |
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Клуб АПЛ «Ливерпуль» официально подтвердил подписание форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.
Сообщается, что сумма трансфера составила рекордные для английского клуба 85 миллионов фунтов (с учетом бонусов за различные достижения).
Игрок подписал контракт на 6 лет.
22-летний Нуньес в минувшем сезоне стал одним из открытий, сумев забить 34 гола во всех турнирах.
Этим «Ливерпуль» сумел ответить конкурентам из «Манчестер Сити», которые подписали Эрлинга Холанда.
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