Соперники для Зубкова и Пластуна. Результаты жеребьевки Q1 Лиги чемпионов

14 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2022/23.

В жеребьевке приняли участие чемпионы 29 ассоциаций (с 22-го по 51-е место в рейтинге УЕФА, за исключением Лихтенштейна) и один победитель предварительного раунда. 30 команд были разбиты на 15 пар.

Венгерский Ференцварош, за который играет украинец Александр Зубков, будет соревноваться против клуба Тобол (Казахстан).

Болгарский Лудогорец, команда украинского защитника Игоря Пластуна, встретится в первом раунде с командой Сутьеска (Черногория).

Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги конференций и пойдут там по Пути чемпионов. Даты матчей Q1 ЛЧ: 5/6 и 12/13 июля.

Завтра, 15 июня, пройдет жеребьевка второго отборочного раунда ЛЧ, в которой примет участие киевское Динамо. У украинской команды два варианта в соперниках в Q2: Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр). А вот донецкий Шахтер стартует сразу с группового раунда ЛЧ.

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации, 5/6 и 12/13 июля

﻿ Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)﻿

Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь)

Лудогорец (Болгария) – ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿

Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)

Мальме (Швеция) – Победитель предварительного раунда

Балкани (Косово) – Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿

ХИК (Финляндия) ﻿– РФШ (Латвия)

Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фарерские острова)

ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)

Лех (Польша)﻿﻿﻿ – Карабах (Азербайджан)

﻿ Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ – Шериф (Молдова)

﻿ Слован (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

Дополнительной жеребьевкой сделана балансировка для Лиги конференций. Команды, которые проиграют в паре 8 (ХИК – РФШ) и паре 2 (Марибор – Шахтер С), перейдут в Q3 Лиги конференций (по пути чемпионов), минуя раунд Q2 ЛК.

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