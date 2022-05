Ноттингем вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. Зрители выбежали на поле

В полуфинале плей-офф Чемпионшипа знаменитый в прошлом клуб «Ноттингем Форест» переиграл Шеффилд Юнайтед в серии пенальти

Обладатель второй путевки в финал был определен в серии пенальти.

Тысячи болельщиков Ноттингем Форест» очень близки к реализации мечты о возвращении клуба в АПЛ спустя 23 года.

Финал плей-офф Чемпионшипа между клубами «Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд» состоится 29 мая.

Чемпионшип

Полуфинал плей-офф, ответный матч, 17 мая

Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (пен 3:2)

[первый матч – 2:1]

Голы: Джонсон 19 – Гиббз-Уайт 47, Флек 75.

Серия пенальти: Норвуд – 0:0 (вратарь), Джонсон – 1:0, Хирухэйн – 1:0 (вратарь, перекладина), Кафу – 2:0, Берге – 2:1, Кук – 3:1, Ндиайе – 3:2, Лолли – 3:2 (мимо), Гиббз-Уайт – 3:2 (вратарь).

Nottingham Forest fans stormed the pitch after defeating Sheffield United on penalties in the Championship playoff semifinals 😱



Forest are 90 minutes away from returning to the Premier League for the first time since 1999



(via @footballdaily)pic.twitter.com/nsaGFXVtgo