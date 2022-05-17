Хаддерсфилд вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

«Хаддерсфилд» по сумме двух матчей обыграл «Лутон» (1:1, 1:0) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.

В матче за выход в Английскую Премьер-лигу команда сыграет с победителем другого полуфинала между «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед». Ответная полуфинальная игра между этими командами состоится 17 мая. В первой победу одержал «Ноттингем Форест» в гостях со счетом 2:1.

В последний раз «Хаддерсфилд» выступал в английской Премьер-лиге в сезоне-2018/2019.

По итогам нынешнего сезона «Хаддерсфилд» занял 3-е место в Чемпионшипе, набрав 82 очка.

Ранее в Английскую Премьер-лигу вернулись «Фулхэм» и «Борнмут».