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  4. Хаддерсфилд вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Англия
17 мая 2022, 03:17 |
96
0

Хаддерсфилд вышел в финал плей-офф Чемпионшипа

Команда в шаге от Премьер-лиги

17 мая 2022, 03:17 |
96
0
Хаддерсфилд вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

«Хаддерсфилд» по сумме двух матчей обыграл «Лутон» (1:1, 1:0) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. 

В матче за выход в Английскую Премьер-лигу команда сыграет с победителем другого полуфинала между «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед». Ответная полуфинальная игра между этими командами состоится 17 мая. В первой победу одержал «Ноттингем Форест» в гостях со счетом 2:1.

В последний раз «Хаддерсфилд» выступал в английской Премьер-лиге в сезоне-2018/2019.

По итогам нынешнего сезона «Хаддерсфилд» занял 3-е место в Чемпионшипе, набрав 82 очка.

Ранее в Английскую Премьер-лигу вернулись «Фулхэм» и «Борнмут».

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Чемпионшип Хаддерсфилд Английская Премьер-лига Лутон Таун
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Источник Sport.ua
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