Хаддерсфилд вышел в финал плей-офф Чемпионшипа
Команда в шаге от Премьер-лиги
«Хаддерсфилд» по сумме двух матчей обыграл «Лутон» (1:1, 1:0) и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа.
В матче за выход в Английскую Премьер-лигу команда сыграет с победителем другого полуфинала между «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед». Ответная полуфинальная игра между этими командами состоится 17 мая. В первой победу одержал «Ноттингем Форест» в гостях со счетом 2:1.
В последний раз «Хаддерсфилд» выступал в английской Премьер-лиге в сезоне-2018/2019.
По итогам нынешнего сезона «Хаддерсфилд» занял 3-е место в Чемпионшипе, набрав 82 очка.
Ранее в Английскую Премьер-лигу вернулись «Фулхэм» и «Борнмут».
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